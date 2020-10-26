Что делать, чтобы держать свою память в тонусе? ®

Память и скорость восприятия лучше всего работают у тех, кто много читает. Чтение - это лучший способ тренировать память и держать мозг в тонусе и все время его стимулировать новой информацией. Но мало только читать. Надо еще понимать, что написано и потом еще смочь это своими словами пересказать.

Есть несколько способов, которые в любой ситуации помогают запоминать любую информацию. Например, если вы хотите составить список того, что вам нужно собрать в дорогу, вы можете перевести эту мысль из записи в проговаривание. Артикулируйте, говорите то, что не хотите забыть. Можно включать и моторную память, эмоции, а также запоминать через впечатления. Подбирайте ассоциацию, связывайте ее с событием. Трудности современного мира в том, что болезни мозга, такие как Альцгеймер и деменция (старение мозга), начинают проявляться очень рано. Гаджеты очень расслабляют функцию памяти, и мозг даже не пытается удерживать информацию. Очень рекомендуется создать себе маленькие упражнения, которые будут помогать вам тренировать память каждый день. Для этого подходят любые упражнения, например, игры на ловкость в игровые автоматы.

У детей нельзя просто так взять и забрать гаджеты, им нужно обязательно предложить что-нибудь взамен. Игры, походы, квесты, семейные мероприятия.

Для работы головного мозга очень важен полноценный сон, когда вы спите и сколько часов. Только во сне мозг может отдохнуть и запустить процессы восстановления.

Чтобы укреплять свою память, скорость мышления, используя технику припоминания, тренируйтесь на любой книге, на журнале, в поездке на газете. Открываете картинку, смотрите на нее пять секунд, закрываете и пытаетесь восстановить ее по памяти.

И если повторять эти упражнения каждый день - с памятью всегда будет все в порядке!