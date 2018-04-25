Что делать, если уехал в другой город и заболел? Разъяснения Минздрава

В Минздраве рассказали о некоторых актуальных вопросах, которые возникли у украинцев после внедрения первых этапов медреформы.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Уже с июля средства за обслуживание пациентов будут направляться в конкретные медучреждения.

По поводу того, останутся ли вызовы семейного врача на дом в Минздраве сообщили, что вызов на дом семейного врача, терапевта и педиатра входит в перечень услуг, предоставляемых на первичном звене. Каждый врач сможет выезжать к своим пациентам. Чтобы решить, нужно ли ехать на вызов, врач пообщается с пациентом по телефону и решит, действительно ли надо ехать, или достаточно будет консультации по телефону, или пациент сможет сам приехать в амбулаторию.

Будет ли врач выезжать на дом - зависит от состояния пациента, а не от того, как далеко он находится от врача.

Отвечая на вопрос «Что делать, если мой врач сменил место работы» специалисты сообщили следующее:

«Заведение, в котором вы подписали декларацию, обязано вас уведомить о смене работы вашего врача заранее. Далее вы решаете - подписать декларацию с другим врачом в этом медучреждении или продолжить обслуживаться у вашего врача, но в другом месте. Если у вас будут проблемы с поиском нового врача, обратитесь в местный департамент/управление здравоохранения и вам помогут.»

Если лечащий врач ушел в отпуск или на больничный, администрация медучреждения, в котором работает данный врач, назначит другого специалиста, который в этот период будет его заменять.

Отвечая на вопрос «Что делать, если я уехал в другой город и заболел2, специалисты порекомендовали обратиться в ближайшее учреждение по оказанию первичной медицинской помощи. Подписывать декларацию для одноразового обращения не нужно.

Записаться к своему лечащему врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или другими доступными средствами.

Если изменился номер телефона, адрес электронной почты и прочее – пациентов должны проинформировать об этих изменениях.