Что делать, если в больнице требуют благотворительные взносы: что рекомендуют в Минздраве

27 апреля 2018 г. 12:58
Источник: ТСН.ua
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Украинцы уже давно привыкли, что за многие услуги в поликлиниках и больницах приходится платить фиксированные благотворительные взносы.

Законны ли благотворительные взносы,  рассказала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения.

"Мы меняем систему именно через благотворительные взносы. В больницах ищут законные способы требовать взятки. Взносы нельзя принудительно требовать от людей. Благотворительность – это от сердца", - говорит Ульяна Супрун.

Благотворительные организации при медицинских учреждениях – это законно. Благотворительные организации при больницах – это требование от Минздрава. Больницы имеют публично выставить, на что идут те средства. Организации получают до 20% своего дохода на администрацию заведения.

"Если без благотворительного взноса отказываются обслуживать, надо идти к главному врачу и говорить, что благотворительный взнос – это должно быть добровольно. Если врач не соглашается, то можно идти выше – в Департамент здравоохранения. Если там не слышат, идите на прием в Минздрав. Единственный способ, которым мы можем это сейчас решать - через правоохранительные органы. Подать жалобу в полицию, что они требуют благотворительный взнос. Это незаконно". – говорит Супрун.

По данным Минздрав, почти в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы.

Объемы благотворительных пожертвований – сотни миллионов гривен, однако до настоящего времени отчетность этих фондов о собранных средствах часто была недоступной или непрозрачной.

Напомним, учреждения здравоохранения обязаны отчитываться о собранных благотворительных взносах с физических и юридических лиц с 1 января 2018 года.

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