Что должно быть в кабинете у руководителя компании®

С каждым годом количество предпринимателей растет во всем мире. Большинство компаний имеют свои представительства, поэтому офис руководителя является их лицом и визитной карточкой. Кабинет может многое рассказать как о фирме, так и о самом хозяине. Помещение должно быть выдержано в едином корпоративном и дизайнерском стиле, где уделяется внимание функционалу и деталям. Что же должно быть в кабинете руководителя, читайте в нашем материале.

Дизайн

Общий стиль офиса отображает благосостояние компании и ее финансовую надежность. Первое впечатление у гостей, партнеров и клиентов об успешности бизнеса складывается глядя на руководителя. Именно поэтому во время оформлении кабинета нужно уделить пристальное внимание деталям. При разработке дизайна можно использовать два стиля: классический и современный.

В оформлении в классическом стиле отдавайте предпочтение натуральным материалам, таким как дерево. Его можно использовать в отделке стен, напольном покрытии, а в некоторых случаях даже в декоре потолка. Цветовую палитру выдерживайте в благородных цветах: коричневый, изумрудный, терракотовый, пастельные тона.

При выборе современного дизайна сочетайте стекло, матовые поверхности и дерево. Тут отдают предпочтение таким стилям как хай-тек или минимализм. Они позволяют совместить в себе элегантность, лаконичность и функциональность.

Не забывайте, цвет стен и мебели должны сочетаться между собой. К примеру, если отделка выдержана в светлых цветах выбирайте мебель темных оттенков и наоборот. Главное — не переусердствуйте.

Декор

Чтобы разнообразить и придать красок интерьеру, не бойтесь использовать яркие элементы — подушки на диване, оригинальные шторы, жалюзи или ролеты. Интересным акцентом в кабинете станет настольная лампа. Картины в массивных рамках или без также прекрасно дополнят кабинет.

Общий стиль можно видоизменить такими элементами как керамические вазы, часы, статуэтки. Не лишними будут награды и дипломы на стене.