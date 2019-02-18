Что лучше: каток или каша под ногами? Состояние тротуаров заставляет харьковчан заниматься спортом

Весна, пришедшая в Харьков на выходных, осталась в городе и в начале недели, радуется Марина. Хотя для радости иногда совсем не остается сил, жалуется она, ведь почти каждый день плохо расчищенные дороги заставляют заниматься спортом.

Женщина живет в Немышлянском районе города. Говорит, что если по центру хоть как-то можно пройти, то в частном секторе все из ряда вон плохо.

Марина

В частном секторе дороги не чистились, что проехали – то и накатали. Ходим, падаем, скользим. Справляемся, занимаемся спортом, справляемся. Плохо чистят дороги, хотелось бы лучше

Согласны с Мариной и жители других районов. Люди говорят, что радоваться теплу, пусть и временному не получается, ведь проблемы существуют при любой погоде. Если температура ниже нуля - дороги превращаются в каток, если выше - в кашу. Тяжело и мамам с колясками, и пенсионерам

Ангелина

Вот когда небольшое потепление - невозможно проехать, потому что вперемешку песок с солью, в общем, такое… – То есть не чистят? – Чистят периодически, но не каждый день и так - поверхностно – Тут маленький трактор каждый день проезжает - Ну, он просто проезжает, но не чистит

Нина, пенсионерка

Нет для пешеходов дорожки, а по проезжей части это опасно. Кроме того, что нарушение правил дорожного движения, так еще и скользота – там ничего не посыпается.

Галина, пенсионерка

Ой, оце стою не знаю, как пройти, чи туда, чи сюда лізти. І сюда плохо, і сюда - не знаешь. Вообще дорога тут, и песком не трусят, и домуправление это. Нельзя песочком потрусить? Я сама дворником робила, у нас требовали тогда. А сейчас ничего не требуют

Зато в мэрии отчитываются, сейчас в городе работает 39 единиц снегоуборочной техники, а ночью в уборке было задействовано 15 спецавтомобилей. За прошедшие трое суток вывезли около пяти сотен кубометров снега и льда, на дороги высыпали 42 т. соли и 220 кубометров песчано-солевой смеси.

Между тем, исходя из прогнозов синоптиков, в течение недели на тротуарах следует ожидать как катков, так и каши.

Так, завтра ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем будет ясно и солнечно, температура воздуха будет колебаться от -1 до -4.

В среду, 20-го февраля, будет облачно, пройдет небольшой дождь, столбик термометра будет колебаться от -3 до +2 градусов.

21 февраля облачно, ожидается небольшой снег. Температура воздуха +1 градус.

В пятницу, 22-го февраля, облачно с прояснениями, также синоптики обещают небольшой снег. Температура воздуха -6, -8 градусов.