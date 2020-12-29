Что надеть на корпоратив мужчине: 3 важных совета®

Вечеринки в компаниях устраивают в честь праздника, юбилея фирмы или весомого корпоративного достижения. Это повод отвлечься от офисной рутины и расслабиться в кругу коллег. Но есть одно НО.

На корпоративах не принято выходить за рамки дресс-кода. Выглядеть по-деловому и одновременно торжественно — задача не из простых. И дело здесь не только в одежде, хотя жилетка мужская классическая точно не помешает. Важны физическая форма и настрой.

О 3 этапах удачной подготовки к корпоративу рассказали представители немецкого бренда мужской одежды Roy Robson в Украине. Итак.

Подготовьте комплект одежды заблаговременно

Выбор правильного образа для мероприятия — основная часть подготовки. Вы же не хотите обнаружить, что к часу “Х” ваш костюм не готов, правда? Поэтому, будьте любезны сдать пиджак, рубашку и брюки в химчистку заблаговременно. Или постирайте и погладьте их за несколько дней до мероприятия, чтобы комплект был готов.

Особого внимания требуют галстук бабочка и ремень. Слишком ярких аксессуаров следует избегать, как и слишком бюджетных. Поиск таких вещей в последнюю минуту может стать причиной опоздания, поэтому и их тоже следует подготовить заранее.

Можно сочетать рубашку в клетку или с принтом, чиносы и классический пиджак. Или предпочесть костюм и рубашку-однотон. И если в офис допустимо надевать кроссовки, на мероприятие положены туфли-дерби или оксфорды.

Позаботьтесь о верхней одежде

Если корпоратив проводится в холодную пору года (тот же Новый год, например), имеет значение и верхняя одежда. Высока вероятность, что вы отправитесь всем коллективом смотреть фейерверк на улицу или вас попросят встречать гостей у двери ресторана.

Так вот ярко-желтый пуховик поверх элегантного костюма не украсит ваш образ. Выбирайте пальто мужское, пускай не классическое двубортное, а реглан или дафлкот. Они тоже круто смотрятся с костюмом.

“Сегодня одежда должна уметь больше, чем быть просто модной. Она должна соответствовать высоким требованиям разных сфер жизни и обладать особой гибкостью”, — говорит Саша Клумпп, ответственный дизайнер компании Roy Robson.

Приведите себя в форму

Неважно, состоится мероприятие на следующей неделе или в следующем месяце. Если вы хотите сбросить вес и выглядеть лучше всех, еще есть время.

Эксперты отмечают: потеря веса — это 80% питания и 20% физических нагрузок. Когда остается мало времени для похудения, срочно пересматривают пищевые привычки. Так вы будете выглядеть подтянутым в своем праздничном костюме.

И помните: корпоратив — верный способ проявить себя. На празднике компании часто присутствуют приглашенные гости, партнеры, высшее руководство, которые наблюдают за сотрудниками со стороны. Поэтому внешнему виду и уделяют особое внимание.

И не налегайте на алкоголь. Это заклятый враг продвижению по карьерной лестнице. Если ваше поведение будет неподобающим, не поможет никакая одежда.