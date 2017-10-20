Что носили наши предки? "Дерево жизни" - Выставка украинских традиционных костюмов.

Виктория не может оторвать взгляда от этого экспоната. Одежда напоминает женщине о традициях ее родного края - Полтавщины. Она модельер, на выставке народного костюма, говорит женщина, нашла для себя много новых идей и вдохновение.

Виктория Ивасишина, модельер.

Вы знаете, сочетание цветов, фактуры, фурнитура, которая использовалась. Понимаешь, что в то время это было тоже очень важно.

На выставке представлено 28 экспонатов, каждый из которых представляет традиционную одежду разных уголков Украины, в основном это Полтавщина, Тернопольщина и Полесье. Среди экспонатов есть как летняя, так и зимняя одежда.

Ирина Голубева, хозяйка коллекции

Почалася ця колекція просто з того, що ми вдягли вперше традиційний український одяг, якому близько 100 років, відчули як то гарно на собі бути у такому одязі. Наскільки це дійсно таке доторкнення до наших витоків, нашої культури. І захотілось мати собі хоча б один стрій.

Ирина Голубева говорит, что удалось собрать шесть полных женских комплектов одежды, а также отдельные корсетки, запаски, рубашки, и еще много элементов, присущих традиционному украинскому наряду. Часть коллекции принадлежит еще одной Ирине, Маркевич, которая также влюбилась в национальную одежду и начала его собирать. Совместную коллекцию Ирины собирают уже более двух лет. Каждая вещь здесь имеет свою уникальную историю. И для выставки экспонаты выбирали вместе, вкладывая особый смысл.

Ирина Маркевич, хозяйка коллекции

Саме ця виставка. Вона називається «Дерево життя». У нас більше, взагалі, самих сорочок. Але тут ми представили ті, що мають переважно або дерево життя, або ламане гілля, або мотиви такі.

По словам обладательниц коллекции, они не собираются останавливаться, и теперь вынашивают планы по покупке уже новых элементов одежды. А итоговым результатом своего коллекционирования женщины видят открытие целого этнографического музея.

