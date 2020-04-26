Что нужно знать об имбире: польза, вред и противопоказания

26 апреля 2020 г. 16:00
Источник: УНИАН
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Имбирь – род многолетних травянистых растений из семейства имбирных. Родиной его является Западная Индия и Юго-Восточная Азия. В природе в диком виде не растет. Впервые имбирь стали выращивать в странах Востока. Его корень – это ценная пряность с очень ароматным и богатым вкусом, которую широко применяют в кулинарии.

Но параллельно с его применением на кухне, он нашел себе такое же применение и в медицине – как в традиционной, так и в народной. Многие знают имбирь как отличное средство против простуды и тошноты, однако этими эффектами он не ограничивается.

Среди полезных свойств имбиря следует выделить такие:

- обладает антимикробным, противовоспалительным, отхаркивающим, жаропонижающим, потогонным действиями (его применяют при лечении простуды, ангины, ларингита, фарингита, бронхита, а также в комплексном лечении пневмонии);

- снимает спазмы сосудов, а потому применяется при гипертонии;

- очищает стенки центральных и периферических сосудов от холестериновых бляшек, нормализует уровень холестерина;

- предотвращает свертывание крови, стимулирует кровообращение;

- снижает уровень сахара в крови при диабете 2 типа;

- используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (растяжения, травмы, ушибы, артриты, артрозы, остеохондроз);

- считается легким слабительным средством, применяется при дискинезии желудочно-кишечного тракта;

- является противоглистным средством, избавляет организм от паразитов.

Кроме того, известно, что корень имбиря повышает либидо и потенцию, а также активно применяется в комплексном лечении бронхиальной астмы. Эфирное масло имбиря используют для лечения фобий (страхов), депрессии, ухудшении внимания, памяти, предменструальном синдроме, при проявлении апатии и агрессии (нормализует проявление адекватной реакции).

Имбирь противопоказан тем, кто страдает гастритом, язвой желудка, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и сердечно-сосудистой системы. Нельзя употреблять имбирь на поздних сроках беременности и во время лактации. Также следует исключить имбирь из рациона при кровотечениях, во время приема препаратов, которые снижают давление, и при сахарном диабете.
 

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