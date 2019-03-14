Что побудило детей вступить в драку со взрослым мужчиной?

Личности трех из пяти подростков, которых жителю многоэтажки на Баварии, удалось заснять во время драки со взрослым мужчиной уже установлены. Об этом сегодня сообщили специалисты ювенальной превенции.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции полиции Харьковской области:

Встановлено їх місце навчання і працівниками, наразі, будуть вжиті заходи щодо встановлення всіх обставин події та буде встановлена вина цих підлітків або їх батьків, будуть прийняті заходи щодо притягнення до передбаченої відповідальності

Напомню, видео, где пятеро подростков якобы издеваются над пенсионером - смеются и бьют его ногами накануне возмутило интернет-пользователей. Люди живо обсуждали жестокость школьников и бездействие автора видео. Впрочем, последний пояснил, что мужчин было двое и оба в нетрезвом состоянии. Они сами начали хамить детям, затем самый храбрый из мальчишек толкнул обидчика, а другие не стали стоять в стороне. На сегодня версий так и осталось две. По одной из них мальчики сами напали на мужчину, по другой - мужчина первый начал ссору, а дети просто защищались. Впрочем, как ни крути, подростки вели себя агрессивно, и даже слишком, для своего возраста, признают психологи. И это могут спровоцировать различные факторы, которые каждый день влияют на детей, констатируют специалисты

Ирина Найденова, психолог:

Побудители этой реакции могут быть и средства массовой информации, и мультфильмы, и ютуб-каналы на которых, обычно, различные ситуации обыгрываются. Приведу пример ... я ни в коем случае, а не призываю детей оставлять без удовольствия просмотра там любимых мультфильмов, любимых героев, но, тем не менее, приведу пример Человека Паука. Этот герой - он борется со злом, защищает слабых, помогает, но, тем не менее, он всех своих целей достигает силовым методом

Еще пять - семь лет назад дети были более спокойными, добавляет специалист. В основном, поведение подростков формирует поведение взрослых, которых они копируют. В этом конкретном случае, психологи советуют родителям драчунов не применять к детям силу в качестве наказания за эту драку, ведь это может лишь спровоцировать новую волну агрессии