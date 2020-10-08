Что пригодится новорожденному®

Рождение ребенка кардинально меняет жизнь в доме, подстраивая ее под нужды и запросы нового члена семьи. Что понадобится родителям и крохе в первые месяцы жизни, рассказывает наша статья.

Для сна

Для комфортного сна малышу нужны удобный манеж или колыбель с матрасиком, плоская подушка высотой до 1 см (можно обойтись без нее) и пара комплектов постельного белья, тонкое одеяльце для лета и шерстяное или пуховое для зимы. Некоторые педиатры рекомендуют вместо одеял использовать спальный мешок, который младенец не сможет случайно скинуть ножкой. Особенно это удобно для прогулок в коляске и сна на открытом воздухе.

Если вы не планируете использовать памперсы, пригодится непромокаемая пеленка, обязательно «дышащая», иначе могут появиться опрелости. Чтобы крохе было комфортнее в манеже, купите специальное «гнездо» для новорожденных. Это своеобразная тканевая корзинка, из которой малыш не выпадет, но откуда его легко достать. Гнездо переносное, его можно класть в манеж и в родительскую кровать.

Для развлечений

В первые дни жизни дети не нуждаются в игрушках. Подвесьте музыкальный мобиль на кроватку, чтобы мелодия успокаивала кроху и развивала звуковое восприятие. С месяца малышу уже будут интересны погремушки и развивающий коврик.

Для прогулок

Без коляски с дождевиком, противомоскитной сеткой и сумочкой для детских принадлежностей (подгузников, бутылочки, салфеток, сменной одежды и т. п.) — не обойтись. Будет удобно, если модель дополнительно оснащена переноской. Некоторые родители предпочитают использовать бэби-слинг — специальный тканевый рюкзачок, который располагается на груди у родителя. Ограниченное пространство и стук родного сердца успокаивают кроху, напоминая нахождение в утробе. Если вы являетесь приверженцами таких прогулок, не забывайте, что зимой понадобится большая слингокуртка, чтобы прикрыть и маму, и ребенка.

Для ухода

Младенца нужно пеленать, переодевать, смазывать и присыпать кожу, менять подгузники, подстригать ноготки. Для этих целей удобно использовать пеленальный столик, доску или комод. Доска маневренная, ее можно расположить на любой горизонтальной поверхности, а комод снабжен ящичками для хранения детских вещей — от крема до подгузников.

Также крохе понадобятся средства по уходу за кожей, одноразовые пеленки и салфетки, маникюрные ножницы, детская расческа, ватные палочки с ограничителем для чистки ушек и аспиратор для носа, подгузники (вместо одноразовых можно купить многоразовые со съемными вкладышами). Заведите отдельную аптечку для детских лекарств: порошков, капелек, спреев, мазей и т. д.

Для купания

Грудничков купают ежедневно, используя детскую ванночку и обязательно поддерживая головку ребенка. Чтобы подстраховаться, можно купить специальную купальную шапочку, которая окружена блоками из пенопласта, или круг для младенцев. Освободить руки поможет горка в ванную, а определить температуру воды — термометр. Завернуть малыша после купания нужно в мягкое махровое полотенце, можно с капюшоном.

Для питания

Кроха на грудном вскармливании не нуждается в специальных приспособлениях. Если новорожденного кормят смесями, понадобятся бутылочки с сосками, ершики для их чистки, стерилизатор для детской посуды, термос, чтобы брать еду на прогулку.

Это не все, что нужно новорожденному, но этого хватит, чтобы удовлетворить его первые потребности. Воспользуйтесь нашими подсказками и пусть ваш малыш растет здоровым!