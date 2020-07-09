Что происходит на пляже в Печенегах

09 июля 2020 г. 19:06
Автор: Виталий Лабскир
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Провокация на Золотом пляже в Печенегах. Об этом заявил арендатор пляжа, куда недавно прибыли крепкие молодые люди, представились общественными активистами и стали изучать документы, а также утверждать, что вход на пляж будто бы платный.

Четверг. После полудня. На Золотом пляже в Печенегах многолюдно. И здесь не только местные. Кто-то приехал из Харькова, кто-то из Чугуева. Говорят, что специально выбирают этот пляж, потому что здесь хорошо и уютно.

Галина, пенсионерка:

Мне нравится здесь берег для детей. Очень мелко. Удобно. Чистая вода. Дети здесь на глазах, в безопасности. Песок под ногами, везде песок.

Ольга, учительница:

Все прекрасно, чисто, краще, ніж в Криму, навіть уявіть. Ну це не можна порівняти, але нас вразила чистота.

В прошлый уик-энд сюда пришли крепкие незваные гости, сообщив, что они из общественной организации. И им не нравятся документы и то, что вход на пляж будто бы платный. Однако арендатор этой территории Александр Счисленок утверждает, что это не соответствует действительности, а те же незваные гости совершили провокацию.

Александр Счисленок, председатель наблюдательного совета ЧАО "Региональные инвестиционные проекты":

На самом деле он бесплатный, и всегда был бесплатный этот вход. Все документы, связанные с хозяйственной деятельностью этой территории - они есть у нас и действуют уже в течение долгих лет.

Те, кто пришли сегодня на этот пляж, подтвердили, что попали к воде бесплатно и без помех.

Екатерина, мастер маникюра:

Бесплатный вход. На данный момент это, конечно, очень удобно. Очень хорошо.

Сергей, таксист:

Сейчас - бесплатно. Мы сейчас вошли сюда бесплатно. И мы всегда ходим сюда бесплатно. Если на машине, то да, там на машине 50 гривен можно заплатить.

Именно столько обойдется охрана автомобиля на стоянке. Право же на свободный доступ к воде здесь никто не нарушает.

Видео: 

Что происходит на пляже в Печенегах - 09.07.2020

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