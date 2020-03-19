Что сделало смарт-часы Xiaomi одними из абсолютных лидеров продаж? ®

Рынок умных гаджетов продолжает демонстрировать стремительный рост. Одним из самых динамично растущих является сегмент смарт-часов, которые представлены на отечественном рынке электроники в сотнях брендов и тысячах моделей. Однако одними из фаворитов современных покупателей стали именно «умные» часы Xiaomi. Рассмотрим основные достоинства смарт-часов этого популярного бренда, за которые покупатели сделали умные часы Xiaomi одними из самых продаваемых в мире.

Широкий модельный ряд и стильный дизайн

Высокие рейтинги и впечатляющие продажи умных часов Xiaomi во всём мире объясняются, прежде всего, их техническим и эстетическим совершенством, которое не возможно не заметить, даже будучи обывателем. Производитель разработал уникальный дизайн, по которому можно легко отличить смарт-часы Xiaomi от существующих на рынке аналогов. Широкий модельный ряд позволяет каждому покупателю подобрать аксессуар подходящего дизайна и стиля. Умные часы представлены в широком ассортименте моделей, выполненных в различных стилистических решениях и цветовой гамме. Например, в ассортименте продукции бренда есть умные часы модного и освежающего ярко-голубого и розового цветов. Эти модели отлично подходят для подростков и молодёжи, а также для людей с прогрессивными молодёжными взглядами на жизнь. Люди более консервативного склада по достоинству оценят умные часы традиционного сдержанного дизайна, выполненные в чёрных, белых, серых и других классических цветах. Ознакомиться с полным ассортиментом моделей смарт-часов Xiaomi можно на сайте stylus.ua, где все модели представлены с исчерпывающим описанием технических характеристик и реалистичными фотографиями в хорошем разрешении.

Технические характеристики смарт-часов Xiaomi

Бренд Xiaomi славится своим качеством и оригинальностью решений, отличными техническими характеристиками своей продукции. Это в равной степени относится ко всей электронике данного всемирно известного производителя. Умные часы от Xiaomi, конечно же, тоже не стали исключением – все модели гаджетов могут похвастаться отличными техническими параметрами, высокими стандартами надёжности, удобством в использовании и долговечностью работы. Надо заметить, что умные часы Xiaomi оснащены сенсорным экраном, однако некоторые модели бренда его не имеют, что нужно учитывать при выборе. Как правило, объём памяти составляет:

внутренней - 8 Гб;

оперативной – 1 Гб.

Что же касается ёмкости батареи, то в большинстве моделей умных часов она составляет 570 мАч, но в некоторых смарт-часах установлена батарея на 300 мАч. Однако можно с уверенностью сказать, что все гаджеты данного производителя демонстрируют внушительное время автономной работы по сравнению с аналогами. Это делает их ещё более привлекательными в глазах массового покупателя, который не горит желанием часто заряжать аккумулятор в портативных устройствах. Часы Xiaomi можно использовать сутками напролёт без подзарядки, и это одно из их уверенных преимуществ.