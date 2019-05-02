Что такое артроскопия коленного сустава®

Артроскопия коленного сустава – малоинвазивное оперативное вмешательство, предназначенное для выполнения диагностики и лечения заболеваний колена. Не предусматривает значительных разрезов ткани. В процессе выполнения операции хирург имеет возможность зашить хрящ, что поврежден, выполнить биопсию для дальнейшего исследования, удалить больной участок ткани или откачать жидкость, что скопилась. Вмешательство успешно используется в Киеве, позволяя многим пациентам возвратиться к нормальной активной жизни.

Кому показана хирургическая операция

Артроскопия колена имеет достаточно широкие показания, что позволяет проводить её при:

патологиях хряща коленного сустава;

травмах мениска;

появлении кист или свободных суставных тел;

артрозе, ревматоидном артрите;

воспалении синовиальной оболочки, а также гиперплазии жирового тела.

Показаниями к проведению способны стать и другие заболевания коленного сустава. Все это обсуждается индивидуально на приеме у врача.

Что дает артроскопия коленного сустава

Артроскопия коленного сустава для пациента способна стать хорошей возможностью вести активный и полноценный образ жизни. После её выполнения и окончания периода реабилитации существенно уменьшаются болевые ощущения, а в 70 % случаев они полностью устраняются (зависит от состояния колена и его патологии), снимаются отеки, снижается уровень скопленной жидкости в полости сустава. Оперативное вмешательство восстанавливает двигательные функции и активность мышц колена.

Как выполняется операция

Процедура выполняется с помощью артроскопа – прибора, оснащенного тонкой трубкой с видеокамерой и источником света. В процессе хирург делает два небольших прокола, в один из которых вводится спецраствор, а во второй непосредственно артроскоп.

Длительность артроскопии коленного сустава всего 30-60 минут. За счет того, что повреждение тканей минимальное, процесс реабилитации также недолгий, а в самом медицинском центре пациент находится 1-2 дня. Цена артроскопии зависит исключительно от степени заболевания и травмы, но просматривая отзывы тех, кто уже прошел операцию, стоимость полностью себя оправдывает.

Под каким наркозом делается операция

Артроскопия может выполняться как под местным, так и общим, проводниковым или эпидуральным наркозом. Вариант анестезии подбирается индивидуально.

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