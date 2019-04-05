"Что такое хорошо, а что такое плохо": харьковские школьники приняли участие в пилотном проекте, который призван предупредить подростковую преступность

Девятиклассница Даша мечтает стать адвокатом или юристом. Говорит, что в профессии ее привлекает социальная актуальность и значимость. Поэтому вместе с одноклассниками пришла на учебную экскурсию на кафедру криминалистики Юридической академии.

Даша Коломиец, девятиклассница:

Я думаю, что для современной молодёжи это очень важно. Потому что незнание законов не освобождает от ответственности, а элементарное незнание может привести к очень страшным последствиям. Я думаю, это определенно поможет, мы будем больше знать в этой теме, не будем совершать таких ошибок и, конечно, будем много раз думать, перед тем как что-либо сделать.

Такие встречи со школьниками должны стать традицией, говорит руководитель Харьковского управления юстиции Татьяна Егорова-Луценко.

Татьяна Егорова-Луценко, нач. Харьк. управления юстиции:

Ми підписали собі такий план заходів на півроку. Проводити з нашими дітьми, і з навчальними закладами, і з дітьми, які знаходяться в неповних сім’ях або там в інтернатах утримуються - проводити заходи пов’язані з тим, що як може бути погано, і як може бути добре. Це вже другий захід, який юстиція проводить на Харківщині.

Школьники 13-ой гимназии услышали о расследованиях наиболее резонансных убийств, увидели воочию орудия преступлений, а также пообщались с криминалистом. Он рассказал детям, как, казалось бы, малейшие детали помогают найти по «горячим следам» преступников.

Сергей Когут, зав. криминальной лаборатории:

Посмотрев на наши экспонаты, на фотографии и услышав то, какие бывают преступления, какие бывают ухищрения в этих видах преступлений - надо ли это совершать, не надо ли. Мысль должна опережать действие. Надо сначала подумать, ну, а потом уже совершать какие-то действия.

Организаторы экскурсии отмечают, подросткам в сегодняшних реалиях нужна помощь взрослых в определении будущих ориентиров жизни. Классный руководитель 9-го класса Валентина Бардась рассказывает, что, смотря на это, сейчас со школьниками часто общаются и на тему буллинга, а также о дальнейших планах будущих выпускников.

Валентина Бардась, классный руководитель:

Первое, что дети воспринимают, вот этого возраста - это их профориентация. Они хотят поближе узнать детали этой профессии - юрист, следователь, криминалист, ну и так далее. Поэтому они пришли первый раз и, я думаю, не последний раз. И, может быть, кто-то уже даже сейчас выберет эту профессию на будущее.

А еще, убеждена педагог, теперь ее ученики будут задумываться над тем, какие последствия будут иметь те или иные действия.