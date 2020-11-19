Что такое косметологические лазеры нового поколения?®

Лазерная косметология – довольно молодая сфера, которая начала свое развитие меньше пятидесяти лет назад. Сейчас – это гигантская индустрия, которая имеет оборот больше полтора миллиарда долларов в год. Впечатляет, не правда ли? Именно благодаря результативности и популярности и технологии, многие косметологи выбирают эту нишу. Но что, если мы скажем, что косметологические лазеры продолжают развиваться? Что недавно индустрия представила новую технологию, которая сделала процесс еще более эффективным и безболезненным? Обо всем по порядку, давайте начнем с основ.

Как работает диодный лазер?

Да, именно диодный, ведь именно он был последним поколением лазеров, которые широко распространены в салонах красоты и косметологических кабинетах. В основе его технологии лежит принцип селективного фототермолиза. Это означает, что световая волна определенной длины воздействует на биологический пигмент-меланин и перегревает его, разрушая. Простыми словами, такой луч воздействует на волос и его фолликулу, не трогая окружающие ткани. Именно эта особенность отличает его от рубинового и неодимового собратьев, которые травмировали кожу вместе с волосками.

Новинка лазерного мира

Теперь на арену выходит новый светодиодный LED лазер, который обладает не только больше эффективностью, но и производительностью. Не многие производители презентовали работающие модели, основанные на этой технологии. Рассмотрим на примере новинки компании Zemits – Zemits Zarion.

Этот прибор основан на инновационной MATRIX LED технологии – это разрушительное воздействие инфракрасными лучами на меланин. Специальная манипула – мощная светодиодная матрица, которая состоит из 9 или 12 микросхем. Они генерируют световые лучи, которые и оказывают такой эффект.

Основные преимущества

Этот аппарат станет спутником косметолога на длительное время, ведь ресурс этой лазерной установки – 100 миллионов вспышек. Представьте, Вы покупаете аппарат, который способен провести 50 тысяч процедур и верно служить больше 7 лет! Это выгодная инвестиция, которая полностью окупается уже в первый год!

Еще одним преимуществом новых лазеров стал фильтр, который не нужно менять. Ведь часто такой процесс затягивает работу и возникают простои. С Zemits Zarion такого точно не произойдет.

Выбирая профессиональное оборудование

Если Вы все же решили купить себе лазерную установку, обращайте внимание на такие особенности бьюти приборов:

Международная сертификация.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Наличие шоу-рума или выставочного зала.

Бесплатное профессиональное обучение.

Некоторые компании предоставляют расширенный сервис. Например, Zemits каждому покупателю дает план продвижения бизнеса, доступ к закрытому маркетинг-порталу и печатные материалы.