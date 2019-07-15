А что у Вас в багажнике? Зачем OnTaxi провели масштабный осмотр автомобилей

Около двух недель продолжается осмотр состояния автомобилей, владельцы которых сотрудничают с сервисом OnTaxi.

"Пройти эту процедуру должен каждый, кто хочет сотрудничать с нами. Плановый осмотр проводится ежегодно и во всех городах, где есть OnTaxi. В этом месяце на очереди Харьков. Вызвать такси и получить комфортное перемещение из пункта А в пункт Б - это то, что от нас ожидают клиенты ", - говорят в OnTaxi.

При осмотре обращается внимание, главным образом, на состояние салона, его чистоту и отсутствие запаха. Важнее всего - работа ремней безопасности. Если они не работают, авто не допускается к сотрудничеству. Важную роль играет также исправность кондиционера, если он заявлен водителем при регистрации в сервисе.

Каждый водитель получает персональное приглашение от сервиса. Если же он не показывает свое авто, то сотрудничество с ним прекращается до тех пор, пока он не пройдет смотр уже в индивидуальном порядке.

"Поддерживать качественный сервис помогают оперативная служба поддержки и менеджеры по качеству - они принимают и реагируют на все замечания клиентов, которые к нам попадают. Если поступает жалоба на состояние авто, водителя блокируют до исправления замечаний. Для этого проводится внеплановый осмотр перед повторным подключением ", - прокомментировали в OnTaxi.

Часто те водители, машины которых не соответствуют требованиям OnTaxi, переходят работать в другие службы и сервисы.

Кстати, этой весной компания OnTaxi отказалась от автомобилей марки ВАЗ модели 2109 Это решение было принято вместе с переводом автомобилей Daewoo Lanos и Sens из класса "Стандарт" в класс "Эконом". Также изменения коснулись владельцев Chevrolet Lacetti. Это авто было переведено в класс "Стандарт", хотя ранее было в "комфорте". Такие шаги вызваны задачей повысить общий уровень комфорта и имиджа среди клиентов.