Что входит в плату за коммунальные услуги?®

Коммунальные услуги — статья расходов, знакомая большинству взрослых людей. Каждый, кто хоть раз получал счет за квартиру, видел там много непонятного — например, сведения о том, что какие-то средства взимаются на обслуживание самого дома, придомовой территории. Не все понимают, что входит в данное понятие и почему обозначенный пункт важен. Если жильцы будут понимать, куда они отдают деньги, то у них будет возможность и требовать исполнения обязанностей, доверенных ЖЭКу.

Итак, прежде чем оплатить коммунальные платежи, узнаем, что входит в услуги помимо понятных вещей вроде воды, электричества, отопления.

Дополнительные коммунальные услуги

Собирая с жильцов деньги для обслуживания, ЖЭК тем самым обязуется по мере необходимости или по графику выполнять следующие работы:

Убирать придомовую территорию, лестничные клетки, подвалы, крышу, технические этажи.

Вывозить бытовые отходы, регулярно чистить, дезинфицировать мусорные баки.

Проводить дератизацию (устранение грызунов), дезинсекцию (устранение насекомых) на территории общих, подсобных помещений.

Обслуживать лифты. Это касается как уборки, так и освещения, технических возможностей.

Держать в порядке все коммуникации: канализацию, отопление, водоснабжение.

Следить за специальными площадками, прилегающими к дому, — детскими, спортивными.

Контролировать состояние противопожарных систем, проводки, средств удаления дыма, систем диспетчеризации.

Поливать, поддерживать газоны, высаживать, пропалывать клумбы.

В зимний период убирать, вывозить снег, расчищать проходы к подъезду, возле зданий, делать дорожки с использованием противогололедных средств.

Контролировать на зданиях наличие специальных информационных табличек, номерных знаков, а также всей информации, касающейся вызова аварийных служб.

Следить за освещенностью коридоров, мест общего пользования, обеспечивать энергообеспечение лифтов.

Большинство из этих задач выполняются незаметно, поэтому жильцы даже не задумываются, какие возможности они оплачивают. Остальные же работы проводятся не всегда вовремя — и это повод обратиться к работникам ЖЭКа с просьбой проконтролировать ситуацию.

Удобная оплата коммунальных платежей через интернет

Сервис oplata.com позволяет плательщикам рассчитаться за коммунальные услуги онлайн — оплата доступна через интернет при помощи карты. Это удобно, быстро — не нужно выходить из квартиры, стоять в очередях, тратить время, силы. Всего несколько минут — и любые вопросы будут решены, а компьютер сохранит чек, который при необходимости можно легко распечатать.