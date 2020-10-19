Что входит в плату за коммунальные услуги?®

Коммунальные услуги — статья расходов, знакомая большинству взрослых людей. Каждый, кто хоть раз получал счет за квартиру, видел там много непонятного — например, сведения о том, что какие-то средства взимаются на обслуживание самого дома, придомовой территории. Не все понимают, что входит в данное понятие и почему обозначенный пункт важен. Если жильцы будут понимать, куда они отдают деньги, то у них будет возможность и требовать исполнения обязанностей, доверенных ЖЭКу.
Итак, прежде чем оплатить коммунальные платежи, узнаем, что входит в услуги помимо понятных вещей вроде воды, электричества, отопления.
Дополнительные коммунальные услуги
Собирая с жильцов деньги для обслуживания, ЖЭК тем самым обязуется по мере необходимости или по графику выполнять следующие работы:
Большинство из этих задач выполняются незаметно, поэтому жильцы даже не задумываются, какие возможности они оплачивают. Остальные же работы проводятся не всегда вовремя — и это повод обратиться к работникам ЖЭКа с просьбой проконтролировать ситуацию.
Удобная оплата коммунальных платежей через интернет
Сервис oplata.com позволяет плательщикам рассчитаться за коммунальные услуги онлайн — оплата доступна через интернет при помощи карты. Это удобно, быстро — не нужно выходить из квартиры, стоять в очередях, тратить время, силы. Всего несколько минут — и любые вопросы будут решены, а компьютер сохранит чек, который при необходимости можно легко распечатать.