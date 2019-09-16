"Что я могу в Ай-Ти?": Харьковский политехнический институт стал партнером уникального проекта

НТУ «ХПИ» стал партнером уникального проекта UNIT Factory Kharkiv meetup «Что я могу в Ай-Ти?», презентация которого состоится во вторник, 17 сентября, в пространстве Fabrika.space, расположенной на улице Благовещенской, 1 .

Как сообщили в пресс-службе НТУ «ХПИ», здесь все заинтересованные «айтишной» темой смогут обсудить, где получить качественное и актуальное IT-образование, как масштабировать стартап, какие проекты добиваются успеха, и многое другое.

На мероприятии выступит — СЕО UNIT.City Харьков Алексей Резниченко и СЕО Sector X Acceleration Platform Андрей Комаровский.

Приглашаются заинтересованные и мотивированные студенты, аспиранты, преподаватели вузов.

Вход свободный, регистрация обязательна по ссылке: https://forms.gle/qBMjVV6vr65N5N7n7?fbclid=IwAR1e9t_4Mgsh1E9J0xmmrwphgeA...

О современном образовании и экосистеме IT в Украине, которая уже уверенно приближается к стандартам Силиконовой долины, расскажет Алексей Резниченко, СЕО UNIT.City Харьков.

Об акселерационных программах, стартапах, как таковых, сложностях и возможностях роста — Андрей Комаровский, СЕО Sector X Acceleration Platform. А также о том, какие стартапы добиваются успеха, как минимизировать риски, как стартапу выходить на международный уровень, какие формулировки и месседжи работают для привлечения инвестиций.

Как сообщили в НТУ «ХПИ», UNIT.City Харьков является первым в восточной Украине инновационным парком.

UNIT Factory Kharkiv — инновационный университет, который готовит IT-специалистов по уникальной учебной программе ucode. Ucode разработан по инновационной методике Challenge Based Learning, основанной компанией Apple. Цель программы — получить практический опыт в области программирования и реализовать креативные идеи в продукты, которые призваны решать проблемы современности.