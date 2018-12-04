Чтобы дарить здоровье детям, больничным клоунам нужна помощь

Около трехсот детей с ограниченными возможностями продемонстрировали свои таланты в вокале, музыкальном, сценическом и изобразительном искусстве. Фестиваль «На Зустрiч один одному» организовали, чтобы привлечь внимание к особым деткам и показать их таланты. Автором идеи стала, волонтер Анна Середа, девушка уверена таких мероприятий должно быть как можно больше.

Анна Середа, соорганизатор фестиваля «На Зустрiч один одному»

Є дуже багато дітей, які мають неймовірні таланти, але через те, що в них є деякі проблеми зі своїм здоров'ям вони дуже часто це скривають і зовсім не проявляють на люди, тому саме сьогодні є можливість, щоб діти змогли проявити свої таланти і можливості.

На улице детей встречали несколько пони, а в холле дежурили собаки-терапевты и профессиональные больничные клоуны. Все для того, говорят организаторы, чтобы помочь деткам справиться с волнением и развлечь.

Артем Шевченко, волонтер

Вообще это дети, которые нуждаются в особенном внимании потому что, как бы, не все такие талантливые способные, ну их нужно раскрывать и лошади, посредством лошадей, собачек там, психотерапевтов, именно как клоун терапия. Дети становятся более активные. Сегодня они выступают на сцене, там можно посмотреть какие они талантливые, какие способные.

Волонтерская организация больничных клоунов существует уже около пяти лет рассказывает одна из основательниц Татьяна Грида. Сейчас по ее словам профессиональные психологи в образе комиков приходят в четыре больницы города и пытаются всячески помочь детям выздороветь, обогащая их положительными эмоциями. Но волонтерское движение нуждается в финансировании.

Татьяна Грида, детский психолог

Для того чтобы подготовить больничного клоуна у нас уходило – год. Это прохождение программы тренингов по больничной клоунаде, это костюмы, это реквизит. Это, сейчас в виду того что мы хотим переводить и переводим уже работу больничного клоуна из волонтерского формата в профессиональный формат – то есть это какие-то гонорары. Потому что, правда, это достаточно тяжелый труд, эмоционально тяжелый труд.

Наталья Шевченко работает больничным клоуном по кличке Яша. Ее основная задача, рассказывает женщина, отвлекать детей и их родителей от травмирующей атмосферы, царящей в больницах.

Наталья Шевченко, больничный клоун

И естественно у врачей совсем другая задача и психологи у нас в штатах, если даже есть их очень мало. И нет такого волонтерского движения, активного, вот как допустим мы видим в Европе в больницах по разным причинам, поэтому клоуны на данный момент, клоуны, там ещё какие-то коллеги волонтеры которые посещают. Это вот единственная возможность поднять действительно эмоциональный фон, что напрямую ведёт к выздоровлению ребёнка.

В последнее время, из-за войны и кризиса больничные клоуны остались без спонсоров и теперь находятся под угрозой закрытия проекта. Поэтому они просят неравнодушных отыскать их в facebook и помочь. Там же, они постоянно отчитываются за каждую полученную сумму.