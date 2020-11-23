Чтобы избежать штрафа за отсутствие маски, нужно ее просто надеть - МВД

23 ноября 2020 г. 11:30
Источник: УНИАН
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Штрафы за отсутствие или неправильное ношение защитной маски полицейские будут налагать только в случае отказа человека исправить правонарушение. Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, пишет "Обозреватель".

"За неправильное ношение маски можно будет выписывать штраф уже на месте, но я думаю, что наши граждане с пониманием отнесутся к этой процедуре и после предупреждений полицейских будут надевать маску, и тогда штраф им не будет грозить", - сказал он.

"Если это злостный нарушитель, конечно, надо будет его наказывать. Если есть невыполнение закона, дальше будут соответствующие последствия", - добавил советник министра.

Кроме полиции, право налагать штрафы за неношение маски имеют также местные органы власти и государственная эпидемиологическая служба.

"Но хотелось бы, чтобы они так же больше занимались предупреждением, а не наказывали. Хотя, если не будет доходить мирными путями, то придется наказывать", – сказал Мартыненко.

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