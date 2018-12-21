Чужих детей не бывает

Дома семейного типа вместо интернатов для детей, не имеющих родителей. Эта государственная программа рассчитана еще почти на 10 лет. К ней приобщена и Харьковщина.

У Светланы Билослюдцевой и ее мужа двое своих взрослых детей. Светлана, став в последние годы волонтером, помогала детям, которые не имеют родителей. Впоследствии такая помощь переросла в материнские чувства.

Светлана Билослюдцева, многодетная мать:

Каждый раз приезжая, я видела интерес детей ко взрослому - подойти, обнять, что-то на ушко рассказать. Поняла, что детям надо гораздо больше, чем развлечения, подарки, конфеты. Для каждого ребенка важен взрослый, который будет рядом, который поддержит, посоветует.

В результате, посоветовавшись с мужем и старшими сыновьями, Светлана приняла решение взять на воспитание еще нескольких детей. Теперь в этой семье восемь детей. Вот только большой проблемой было квартирный вопрос. Ведь жили в небольшой квартире в типовой 5-тиэтажке. И, вот, сегодня все изменилось. Теперь семья Билослюдцевих будет жить в 3-этажном частном доме в селе Малые Проходы Дергачевского района, построенном по целевой программе именно для таких многодетных семей.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

В цілому за два роки вдалося закупити близько 50-ти об'єктів, які надають і забезпечують житлом біля 100 дітей. Чужих дітей не буває. Усі дітки повинні мати любов, усі дітки повинні мати турботу. Ми робимо все, щоб кожна дітина отримала цю заботу, це тепло, і всі умови для того, щоб зростати у нормальному соціумі.

Дом состоит из 6-ти спальных комнат, двух кухонь и трех санузлов. Здесь также есть сауна и даже зимний сад. Кроме того, семья будет иметь собственный большой двор и сад. Вместе с домом новоселам вручили набор необходимой бытовой техники: стиральную машину-автомат, газовую плиту, телевизор, морозильную камеру, хлебопечку, кухонный комбайн, пылесос, микроволновую печь и электрический чайник.

Кстати, уже через десятилетие может так случиться, что интернаты для детей, не имеющих родителей, отойдут в прошлое.

Ирина Луценко, представитель Президента в Верховной Раде:

Ми хочемо до 2027 року - розтягнули так серйозно цю програму і профінансували, перевести повністю, розформувати інтернати і зробити такі будинки сімейного типу, де буде по 10 діток. Передбачені типові проекти будинків.

Ирина Луценко рассказала, что сейчас по президентской программе в Украине уже приобретено около 400 помещений для домов семейного типа.