Цибульник руководит Холодногорским районом вместо Мусеева? Подробности

Председатель Новобаварского района, одиозная чиновница Татьяна Цибульник, дело которой сейчас рассматривают в Червонозаводском суде города, стала координатором еще и Холодногорского района - того самого, который до недавнего времени возглавлял Максим Мусеев, которого в данный момент разыскивает СБУ по подозрению в госизмене.

Самой Цибульник инкриминируют невнесение в декларацию драгоценностей на сумму около 600 000 гривен. И на последнем судебном заседании ее адвокаты просили вместо круглосуточного домашнего ареста смягчить его на ночной, апеллируя тем, что ей требуется лечение.

Поэтому новость о том, что слабая здоровьем женщина теперь фактически возглавит два района города, оказалась совершенно неожиданной.

Представители ОО"Прорвемся" говорят, что сначала даже думали, что речь идет о дочери Татьяны - Нелли Цибульник.

Андрей Ильгов, председатель ОО "Прорвемся"

Сначала была информация о том, что Нелли Цибульник - дочь Татьяны Цибульник - ведет диалоги, скажем так, даёт ценные указания сотрудникам Холодногорской районной администрации и в сфере образования, потом я опубликовал в Фейсбук эту информацию. Потом мне позвонила Татьяна Цибульник - глава Новобаварской администрации - и попросила меня приехать, так сказать, для пояснений с её стороны.

Так, при личной встрече в кабинете председателя Холодногорского района Татьяна Цибульник со своего мобильного телефона зачитала вроде бы распоряжение городского головы, впрочем самих документов, заверенных печатью, активистам увидеть не удалось.

Татьяна Цибульник, глава администрации Новобаварского района

"Керуючись статтями 42, 159 Закону України "Про місцеве самоврядування", на час відсутності на роботі голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради координацію роботи адміністрації району тимчасово покласти на главу адміністрації Новобаварської районної адміністрації Харківської міської ради. За розпорядженням Харківського міського голови"

По словам экс-депутата горсовета, а ныне общественного деятеля Дмитрия Маринина, Геннадий Кернес предлагал эту должность другим чиновникам, впрочем те почему-то отказались.

Дмитрий Маринин, депутат Харьковского городского совета 6-го созыва

Я не буду называть их фамилии, чтобы их не рекламировать. Ну, а что касается законности или незаконности, я могу вам сказать, что это в стиле Кернеса, они любят обходить закон, любой закон для них - он создается для того, чтобы они их просто-напросто спокойно могли найти какую-то лазейку и обойти, на самом же деле там был исполняющий обязанности и что будет курировать. Ну, все главы администрации у Кернеса в моём понимании - это чистые «фунты», которые посажены туда как «смотрящие».

Активисты настаивают, что по закону любой чиновник, находящийся под судом, должен быть отстранен от занимаемой должности. Также, отмечает представитель общественного объединения "Прорвемся" Анатолий Ряснянский, мэр города не имел полномочий для назначения Цибульник координатором без рассмотрения этого вопроса горсоветом.

Анатолий Ряснянский, зам. председателя ОО "Прорвемся"

Но обращаю внимание, что статья 42-я закона о местном управлении не предусматривает такие полномочия городского головы, единственное, что если он хочет ввести какую-то штатную единицу, он должен её вынести на рассмотрение местного совета міської ради и только если Харківська міська рада утвердит эту штатную единицу - он может её вводить.

Также, по словам Анатолия Ряснянского, Цибульник лично сообщила, что исполнять обязанности координатора она будет полностью на бесплатной основе.