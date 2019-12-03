Цифровая грамотность будет повышаться - разработана программа

Презентация программы развития цифровой грамотности среди украинцев состоялась сегодня, 3 декабря, в Музее программного обеспечения и компьютеров НТУ «ХПИ». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Подробностями проекта с представителями коммунального учреждения «Офис реформ Харькова» и Молодежного совета при Харьковском городском голове поделилась заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

По ее словам, Министерство цифровой трансформации ставит перед собой амбициозную цель - научить за три года цифровой грамотности 6 млн украинцев.

Для этого запускается единый проект, который делится на две части.

«Первая - это национальная образовательная онлайн-платформа, где будет множество бесплатных курсов, ориентированных на разные целевые аудитории, - учителей, врачей, родителей, людей старшего возраста и т. д.

Непосредственно перед своим курсом им придется пройти общий курс, где будут рассматриваться такие базовые элементы, как поиск информации, почтовые клиенты, социальные сети, создание цифрового контента, онлайн-безопасность, решение мелких проблем.

Вторая часть проекта - это создание оффлайн-хабов и партнерской сети, куда любой украинец, у которого нет доступа к интернету или просто нужна помощь в этих вопросах, может прийти и прослушать необходимый курс.

Эта партнерская сеть сейчас выстраивается», - сообщила Валерия Ионан.

По ее словам, сеть начнет работу уже 21 января 2020 года, и в ней пока будут доступны три курса - базовый, для учителей и для родителей (интернет-безопасность для детей), а потом в течение года появится около 20 курсов.