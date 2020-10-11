ЦИК разъяснила, как заполнять бюллетень на местных выборах

11 октября 2020 г. 12:00
29 просмотров

Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В данном документе прописана последовательность заполнения бюллетеня, а также приведен пример правильного и неправильного его заполнения.

Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки" плюс "(+) или" галочки "(✓), или другой, удостоверяющий волеизъявление избирателя.

Также в документе разъясняется правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал. 

Как отмечается, это Разъяснение разработано с целью обеспечения реализации  равных избирательных прав граждан Украины, соблюдения принципов и основ избирательного процесса и  одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины на местных выборах.

 

Видео: 

Як правильно заповнити виборчий бюлетень?

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53