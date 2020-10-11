ЦИК разъяснила, как заполнять бюллетень на местных выборах

Центральная избирательная комиссия утвердила Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня на местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В данном документе прописана последовательность заполнения бюллетеня, а также приведен пример правильного и неправильного его заполнения.

Комиссия разъяснила порядок проставления в таком бюллетене отметки" плюс "(+) или" галочки "(✓), или другой, удостоверяющий волеизъявление избирателя.

Также в документе разъясняется правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал.

Как отмечается, это Разъяснение разработано с целью обеспечения реализации равных избирательных прав граждан Украины, соблюдения принципов и основ избирательного процесса и одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины на местных выборах.