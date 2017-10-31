Цитаты Аллена Даллеса и Иосифа Сталина. Последнее слово Юдаева

Последнее слово Сергея Юдаева, которое предоставляется по закону перед вынесением приговора, занимает почти полчаса. Свое выступление один из руководителей антимайдана начинает с исторических экскурсов. Сравнивает пожар в ХОГА 7 апреля 2014-го с поджогом Рейхстага, цитирует бывшего директора ЦРУ Аллена Даллеса, и Иосифа Сталина. Все, чтобы подтвердить - за решеткой он оказался из-за своей позиции. Ведь он, считая себя журналистом, освещал мирные протесты антимайдана. Тогда как беспорядки провоцировали сотрудники и провокаторы от СБУ и МВД. Штурм АТН, во время которого была разбита аппаратная и повреждено другое имущество телеканала, а журналистам мешали выполнять свои обязанности и угрожали физической расправой, подсудимый использует как алиби. Еще раз просит суд его оправдать.

Сергей Юдаев, подсудимый:

Время вызова "скорой помощи" потерпевшим вечером 7-го апреля 14 года, акт о пожаре с указанным временем начала пожара - прямо и явно указывает на то, что я к этому отношения не имею, потому что в это самое время я находился на акции протеста в офисе телеканала Авакова АТН.

Менее красноречивы другие подсудимые. Все трое укладываются в минут пять. Все подчеркивают - виновными себя не считают, их причастность к поджогу и погрому ОГА 7 апреля во время судебного следствия не доказана. И обращаются к суду с просьбой их также оправдать. Сергей Гапонов даже подчеркивает - намерен, если его оправдают, пойти на срочную службу. Ведь во время судебного разбирательства к нему постоянно обращались из военкомата.

Сергей Гапонов, подсудимый:

Прошу суд меня оправдать и дать возможность защищать свою родину в период агрессии против нее. За время судебных разбирательств мне неоднократно приходили повестки в военкомат.

Олега Крутова, Сергея Гапона и Дениса Левченко подозревают в захвате облгосадминистрации 7 апреля. Тогда во время штурма представителями антимайдана здание было подожжено. Одним из организаторов штурма обвинение считает Сергея Юдаева. К его обвинению кроме 7-го добавляется эпизод 6-го апреля, и погром телекомпании АТН на следующий день. Именно преступления, в которых подозревают Юдаева, в прокуратуре считают тяжелыми.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Ми маємо чіткий кримінальний склад двох статей Кримінального кодексу України - масові заворушення, та знищення майна. За цими статтями максимальна санкція - 8 років позбавлення волі. Під час дебатів саме такої міри покарання і попросили прокурори, тому що ми вважаємо що пом’якшуючих обставин не виявлено. Людина не покаялась.

Для Гапонова, Крутова и Левченко прокуратура во время дебатов накануне попросила 6 лет лишения свободы. Вину всех подсудимых в прокуратуре считают доказанной большим количеством видеоматериалов, показаниями свидетелей, анализом вещественных доказательств. Свое решение судья намерена объявить 3 ноября.