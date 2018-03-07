Coca-Cola впервые выпустит алкогольный напиток

Компания Coca-Cola впервые за свою историю выпустит алкогольный напиток.

Как сообщает Financial Times, американский производитель попробует выйти на быстрорастущий - на 5-25% в год - японский рынок слабоалкогольных газированных напитков, где сейчас доминируют местные бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon и Slat.

В руководстве компании это решение назвали историческим.

Издание отмечает, что Coca-Cola, как и другие производители безалкогольных газированных напитков, сталкивается со спадом продаж по всему миру. Поэтому компания вынуждена инвестировать в растущие сегменты, такие как вода или чай.

В 2017 году Coca-Cola запустила более 500 новых продуктов.