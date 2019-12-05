Cosmopolitan уволил редактора, высмеявшую похороны Героя Украины

Журнал Cosmopolitan Украина со скандалом уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину, которая в саркастичной форме на своей странице в соцсети описала похороны Героя Украины.

Официальное заявление опубликовано на странице компании в Facebook.

Поступок Плихиной руководство журнала назвало в заявлении недопустимым.

«Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего Героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли», – сказано в заявлении.

Также сообщается, что 5 декабря издание прекратило сотрудничество с Плихиной.

«Она ​​покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее», – сказано в заявлении издания.

Перед этим издание опубликовало на своей странице в Фейсбук слова извинения перед перед семьями и близкими погибших на Донбассе сотрудников СБУ.

«Бренд Cosmopolitan приносит соболезнования семьям и близким погибших Героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Данный текст не имеет отношения к позиции бренда, и нам искренне жаль, что наша коллега совершила такой необдуманный поступок», - говорится в соболезновании.

Напомним, утром 4 декабря на своей странице в соцсети Евгения Плихина написала пост, в котором высказалась в саркастичной форме о похоронах Геря Украины, погибшего на Донбассе. Своим постом девушка вызвала бурю негодования пользователей соцсетей. Пост она удалила, однако пользователи успели сделать скриншоты удаленного поста.