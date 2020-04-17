COVID-19: количество умерших в мире превысило 145 тысяч, более 543 тысяч выздоровели

Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 2,15 млн. Умерли свыше 145 000, выздоровели - более 543 000 пациентов. Такие данные по состоянию на утро 17 апреля опубликовали на онлайн-карте распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

Больше всего больных COVID-19 в США - там болезнь была обнаружена у 671 349 пациентов. Всего в Штатах протестировали более 3,42 млн человек.

На втором месте по заболеваемости - Испания (184 948), на третьем - Италия (168 941). Во Франции заболели более 147 000, в Германии - свыше 137 000. В то же время в Германии уровень заболеваемости продолжает снижаться. Десять носителей вируса сейчас статистически заражают только семерых других людей, пишет BBC.

В Великобритании заболели свыше 104 000, в Китае количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 выросло до 83 753.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии (22 170), Испании (19 315), Франции (17 920), Великобритании (13 729), городе Нью-Йорк (11 477). В китайской провинции Хубэй сообщается о 4512 смертях от заболевания. В городе Ухань пересмотрели число погибших, после чего оно выросло на 1290 - до 3869.

Китай является лидером по выздоровлению - там коронавирус побороли более 78 000. На втором месте Германия (77 000), Испания (более 74 000), США (свыше 56 000). В Иране выздоровели почти 52 300 пациентов.

Один случай заболевания COVID-19 зафиксирован только в Емене. В Папуа-Новая Гвинея, где длительно время было только два пациента с таким диагнозом, сейчас их семеро.

Напомним, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%), из них 22 детей и 104 медработника.