В Харьковской области - почти триста новых случаев COVID-19 за сутки

25 сентября 2020 г. 9:15
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В Харьковской области за сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 297 человек, 12 человек выздоровели, трое - умерли.

Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО Украины.

Всего, по состоянию на 25 сентября, в регионе зафиксировано 16490 случаев COVID-19.

Из них 319 заболевших умерли, 4310 человек выздоровели, 11861 – еще болеют.

Всего на Харьковщине зарегистрировано 18419 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области выявили 285 новых случаев заболевания  коронавирусом.

 

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