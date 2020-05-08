COVID-19 на Харьковщине: в Красноградском районе заболели 10 медиков

08 мая 2020 г. 13:03
1 просмотр

В Красноградском районе Харьковской области за последние сутки зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID – 19, выздоровел 1 человек.

Об этом сообщается на сайте Красноградской райгосадминистрации.

«За последние сутки зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 10 - это контактные медработники, 1 больной находится на стационарном лечении)». – говорится в сообщении.

Как отмечается, все контактные медработники с выявленным коронавирусом находятся на самоизоляции.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53