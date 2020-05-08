COVID-19 на Харьковщине: в Красноградском районе заболели 10 медиков

В Красноградском районе Харьковской области за последние сутки зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID – 19, выздоровел 1 человек.

Об этом сообщается на сайте Красноградской райгосадминистрации.

«За последние сутки зарегистрировано 11 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 10 - это контактные медработники, 1 больной находится на стационарном лечении)». – говорится в сообщении.

Как отмечается, все контактные медработники с выявленным коронавирусом находятся на самоизоляции.