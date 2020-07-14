COVID-19: на Харьковщине выздоровели больше половины заболевших

14 июля 2020 г. 20:07
Автор: Лариса Говина
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Ситуация с распространением Сovid-19 в Украине немного стабилизировалась. Количество больных продолжает расти, но меньшими темпами, чем неделю назад. Умерло больше тысячи пациентов, вместе с тем, выздоровели - более 26 тысяч украинцев. Во многих регионах действуют ограничения по работе развлекательных заведений. Лидерство антирейтинга по количеству инфицированных не теряют западные регионы и столица.

Максим Степанов, министра здравоохранения:
 

Найбільше випадків у Львівській області, Закарпатській області та місті Київ. Хочу звернутися до вас з приводу вашого здоров'я. Прошу вас користуватися рекомендаціями МОЗ, дотримуватися правил, встановлених в нашій країні.

Харьковщина впервые за долгое время соответствует всем показателям Минздрава для ослабления карантина. Однако жители города и области говорят, стараются придерживаться основных правил. Хотя носят маски или следят за социальной дистанцией далеко не все. Больше всего таких людей - в общественном транспорте, в метро - контроль за гражданами больше, отмечают харьковчане, а вот в маршрутках - практически нет.

Игорь:

Как селедки, ни одной маски, в щеку, в затылок кипятком дышат. Ни один человек в маске не ездил в самые страшные времена, касается маршруток. Более-менее в троллейбусе, там свободнее, соблюдается.

Евгений:

Коли спілкуюся з людьми, вдягаю маску, коли йду сам або з товаришем, то не вдягає. В приміщеннях одягаю, в магазинах, інших закладах, де вимагають. Де скупчення людей, в метро одягаю маску. Саме транспорт, я бачу частенько, що в метро не вдягають маски, або вдягають і знімають, проходячи через турнікет.

14 июля в Харьковской области зафиксировано 2724 случая Covid-19. Побороли болезнь - более половины пациентов. Умерло - 111 человек. 183 подозрения на коронавирус проверяют специалисты в лабораториях региона.

Видео: 

Харковщина впервые отвечает критериям послабления карантина - 14.07.2020

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