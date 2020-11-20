COVID-19 на Харьковщине: за сутки - более шестисот новых случаев и 5 смертей

В Харьковской области за сутки выявили 634 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 50252 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 678 человек, за минувшие сутки умерли пятеро заболевших.

При этом 18487 заболевших уже выздоровели (+1290 – за последние сутки), 31087 жителей Харьковщины еще болеют.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 52183 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 551 жителя Харьковщины.