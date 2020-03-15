COVID-19: последние данные о заболеваемости в мире

15 марта 2020 г. 14:41
Источник: Корреспондент.net
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По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, число умерших от коронавируса Covid-19 в мире составляет 5,833 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). 

Отмечается и количество зараженных в Китае — там их  80,995 человек.

Всего в мире 157,156 человек инфицированы.

Вылечиться от вируса удалось 73,966 человекам. 

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (21,157), Иран (12,729) и Южная Корея (8,162). 

Напомним, за последние сутки в КНР умерли от коронавируса десять человек.

 

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