COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2582 новых случая, на Харьковщине - 339 новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 2582 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«10 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3023 летальных, 65877 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2582 новых случая», - говорится в сообщении МОЗ.

Всего проведено 1778483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1174 пациента.

В Харьковской области за сутки выявили 339 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным данные мониторинговой системы распространения заболевания, всего в регионе коронавирусом заболели 11832 человека.

На Харьковщине от осложенений коронавируса 251 заболевший умер - шесть человек скончались за прошедшие сутки.

3491 заболевший – выздоровел, 8090 человек - все еще болеют.

На данный момент в регионе зарегистрировано 13763 подозрения на заболевание.

Статистика заболеваемости по регионам Украины:

Винницкая область - 4606 случаев;

Волынская область - 6092 случая;

Днепропетровская область - 3012 случаев;

Донецкая область - 1852 случая;

Житомирская область - 3938 случаев;

Закарпатская область - 8359 случаев;

Запорожская область - 2081 случай;

Ивано-Франковская область - 10 802 случая;

Кировоградская область - 874 случая;

г. Киев - 16119 случаев;

Киевская область - 6554 случая;

Львовская область - 16452 случая;

Луганская область - 503 случая;

Николаевская область - 1766 случаев;

Одесская область - 8874 случая;

Полтавская область - 1069 случаев;

Ровненская область - 10073 случая;

Сумская область - 2187 случаев;

Тернопольская область - 8075 случаев;

Харьковская область - 11832 случая;

Херсонская область - 558 случаев;

Хмельницкая область - 3497 случаев;

Черновицкая область - 11 715 случаев;

Черкасская область - 2177 случаев;

Чернигивская область - 2545 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 в Центр поступило 2925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.