COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2582 новых случая, на Харьковщине - 339 новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировано 2582 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«10 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 145 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3023 летальных, 65877 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2582 новых случая», - говорится в сообщении МОЗ.
Всего проведено 1778483 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1174 пациента.
В Харьковской области за сутки выявили 339 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Согласно данным данные мониторинговой системы распространения заболевания, всего в регионе коронавирусом заболели 11832 человека.
На Харьковщине от осложенений коронавируса 251 заболевший умер - шесть человек скончались за прошедшие сутки.
3491 заболевший – выздоровел, 8090 человек - все еще болеют.
На данный момент в регионе зарегистрировано 13763 подозрения на заболевание.
Статистика заболеваемости по регионам Украины:
Винницкая область - 4606 случаев;
Волынская область - 6092 случая;
Днепропетровская область - 3012 случаев;
Донецкая область - 1852 случая;
Житомирская область - 3938 случаев;
Закарпатская область - 8359 случаев;
Запорожская область - 2081 случай;
Ивано-Франковская область - 10 802 случая;
Кировоградская область - 874 случая;
г. Киев - 16119 случаев;
Киевская область - 6554 случая;
Львовская область - 16452 случая;
Луганская область - 503 случая;
Николаевская область - 1766 случаев;
Одесская область - 8874 случая;
Полтавская область - 1069 случаев;
Ровненская область - 10073 случая;
Сумская область - 2187 случаев;
Тернопольская область - 8075 случаев;
Харьковская область - 11832 случая;
Херсонская область - 558 случаев;
Хмельницкая область - 3497 случаев;
Черновицкая область - 11 715 случаев;
Черкасская область - 2177 случаев;
Чернигивская область - 2545 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 сентября 2020 в Центр поступило 2925 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 208 744 сообщения о подозрении на COVID-19.