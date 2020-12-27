COVID-19 в Украине: за сутки выявили более 6 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 674 человека, летальных случаев -72, выздоровели – 6 621 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро пятницы составило 1 025 989 человек, от COVID-19 умерли 17 774 человека, выздоровели – 658 538 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), а также в Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 107204 случая;

Винницкая область - 21 960 случаев;

Волынская область - 32 429 случаев;

Днепропетровская область - 56893 случая;

Донецкая область - 34 929 случаев;

Житомирская область - 38 494 случая;

Закарпатская область - 27 828 случаев;

Запорожская область - 51 703 случая;

Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;

Киевская область - 57 331 случай;

Кировоградская область - 8225 случаев;

Луганская область - 9982 случая;

Львовская область - 59 798 случаев;

Николаевская область - 29 531 случай;

Одесская область - 68962 случая;

Полтавская область - 34 600 случаев;

Ровенская область - 40 295 случаев;

Сумская область - 40 047 случаев;

Тернопольская область - 33 452 случая;

Харьковская область - 67 868 случаев;

Херсонская область - 17 067 случаев;

Хмельницкая область - 38 378 случаев;

Черкасская область - 37 617 случаев;

Черновицкая область - 39422 случая;

Черниговская область - 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 26 декабря, сообщалось о 7 709 новых случаях заболевания COVID-19 в Украине.