COVID-19 в Украине: за сутки выявили более 6 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 674 человека, летальных случаев -72, выздоровели – 6 621 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро пятницы составило 1 025 989 человек, от COVID-19 умерли 17 774 человека, выздоровели – 658 538 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), а также в Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 107204 случая;
Винницкая область - 21 960 случаев;
Волынская область - 32 429 случаев;
Днепропетровская область - 56893 случая;
Донецкая область - 34 929 случаев;
Житомирская область - 38 494 случая;
Закарпатская область - 27 828 случаев;
Запорожская область - 51 703 случая;
Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;
Киевская область - 57 331 случай;
Кировоградская область - 8225 случаев;
Луганская область - 9982 случая;
Львовская область - 59 798 случаев;
Николаевская область - 29 531 случай;
Одесская область - 68962 случая;
Полтавская область - 34 600 случаев;
Ровенская область - 40 295 случаев;
Сумская область - 40 047 случаев;
Тернопольская область - 33 452 случая;
Харьковская область - 67 868 случаев;
Херсонская область - 17 067 случаев;
Хмельницкая область - 38 378 случаев;
Черкасская область - 37 617 случаев;
Черновицкая область - 39422 случая;
Черниговская область - 29 146 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сутками ранее, 26 декабря, сообщалось о 7 709 новых случаях заболевания COVID-19 в Украине.