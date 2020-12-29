COVID-19 в Украине: за сутки выявили почти 7 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 6 988 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 298 человек, летальных случаев - 232, выздоровело – 16 106 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемия на утро вторника составило 1 037 362 человек, умерли от COVID-19 18 081 человек, выздоровели - 681 835 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), а также в Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 109008 случаев;

Винницкая область - 22 078 случаев;

Волынская область - 32 626 случаев;

Днепропетровская область - 57632 случая;

Донецкая область - 35562 случая;

Житомирская область - 38 554 случая;

Закарпатская область - 27 974 случая;

Запорожская область - 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;

Киевская область - 57 912 случаев;

Кировоградская область - 8248 случаев;

Луганская область - 10 054 случая;

Львовская область - 60 560 случаев;

Николаевская область - 30 300 случаев;

Одесская область - 69863 случая;

Полтавская область - 35 487 случаев;

Ровенская область - 40 459 случаев;

Сумская область - 40 170 случаев;

Тернопольская область - 33 622 случая;

Харьковская область - 68 395 случаев;

Херсонская область - 17 327 случаев;

Хмельницкая область - 38 471 случай;

Черкасская область - 38 302 случая;

Черновицкая область - 39662 случая;

Черниговская область - 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сутками ранее, 28 декабря, было зафиксировано 4 835 новых заболевших COVID-19.