COVID-19: в Украину прибудут эксперты из ВОЗ

08 марта 2020 г. 21:12
Источник: Зеркало недели
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В Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.

Приезд специалистов ожидается на следующей неделе после 8 марта.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в Минздраве будут рассматривать вопрос о введении полноценных карантинных мероприятий в тех населенных пунктах, где диагностировали смертельный коронавирус.

Чиновники намерены принять радикальные меры вплоть до перекрытия доступа в города или села.

Как отмечается, в случае обнаружения в Черновцах еще пяти случаев заражения вирусом в Минздраве рассмотрят вопрос о введении полноценного карантина в городе.

Напомним, в Черновицкой области из-за выявления первого в Украине случая коронавируса решили объявить карантин для всех учебных заведений.

Сообщалось, что в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. 

Также первые случаи коронавируса зарегистрировали в Молдове и Болгарии.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-19 на территории страны.

 

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