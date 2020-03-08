COVID-19: в Украину прибудут эксперты из ВОЗ

В Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.

Приезд специалистов ожидается на следующей неделе после 8 марта.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в Минздраве будут рассматривать вопрос о введении полноценных карантинных мероприятий в тех населенных пунктах, где диагностировали смертельный коронавирус.

Чиновники намерены принять радикальные меры вплоть до перекрытия доступа в города или села.

Как отмечается, в случае обнаружения в Черновцах еще пяти случаев заражения вирусом в Минздраве рассмотрят вопрос о введении полноценного карантина в городе.

Напомним, в Черновицкой области из-за выявления первого в Украине случая коронавируса решили объявить карантин для всех учебных заведений.

Сообщалось, что в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19.

Также первые случаи коронавируса зарегистрировали в Молдове и Болгарии.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-19 на территории страны.