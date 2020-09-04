COVID-19 в вузе: Минобразования опубликовало алгоритм действий на случай выявления заболевания

Сегодня, 4 сентября, Министерство образования и науки Украины опубликовало протокол действий в случае выявления COVID-19 у студентов или сотрудников учреждений высшего образования.

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, если у соискателя во время обучения появились признаки острого респираторного заболевания, то студент должен надеть маску и перейти в специально отведенное и хорошо проветриваемое помещение, а также проинформировать уполномоченное лицо учебного заведения.

Далее человека с подозрением на болезнь отправляют домой с необходимыми рекомендациями или вызывают "скорую помощь".

В случае жалоб на здоровье у несовершеннолетнего об этом сообщают его родителям.

Медик учебного заведения направляет сообщение о подозрении на заболевание в заведение общественного здоровья и регистрирует этот случай. Те, кто контактировал с заболевшим COVID-19, не посещают занятия и обращаются за консультацией к врачу.

Минобразования также разработало протокол действий на случай выявления болезни у студента и сотрудника учебного заведения.

В общежитии студента должны перевести в изолятор, где он пребывает до приезда врачей. При этом все, кто взаимодействует с заболевшим, должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

Если симптомы выявлены у преподавателя или сотрудника заведения, то руководитель обязан запретить им участвовать на занятиях. Эти лица не выходят на работу и обращаются за консультацией к врачу.

При этом во всех случаях в помещениях, где находились лица с признаками респираторного заболевания или COVID-19, следует вне графика провести проветривание и дезинфекцию.

Ранее Минобразования разработало протокол действий на случай появления симптомов коронавируса у учащихся, педагогов и сотрудников профтехучреждений.

Правительство проведет выборочные проверки учебных заведений каждой области Украины. Будет проверено соблюдение противоэпидемических правил для предотвращения распространения коронавируса.

В течение четверга в Украине коронавирус диагностировали у 2 723 человек. За сутки от осложнений болезни умер 51 человек, 937 пациентов выздоровели.

По данным Министерства здравоохранения Украины, 4 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 130 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2 761 летальный, 60 613 пациентов выздоровели.

Отмечается, что за все время пандемии в Украине было проведено 1 648 087 тестирований методом ПЦР.

Потеря чувства вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые сразу указывают на коронавирусную болезнь, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных заболеваний, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Всемирная организация здравоохранения на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни сделала своеобразный рейтинг симптомов и разместила их на определенные ступени. На верхнем уровне те симптомы, которые встречаются чаще всего.