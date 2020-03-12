Covid-19: ВОЗ объяснила причины объявления пандемии

12 марта 2020 г. 15:25
Источник: Корреспондент.net
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Всемирная организация здравоохранения решила объявить вспышку коронавируса Covid-19 пандемией из-за скорости и масштабов распространения болезни. Об этом говорится в пояснении главы ВОЗ Тедроса Аданом Гебрейесуса, опубликованном в четверг, 12 марта.

"Мы выступили с такой оценкой по двум основным причинам: во-первых, из-за скорости и масштабов передачи", - сказал он.

Он напомнил, что на сегодня более 125 тысяч человек заразились коронавирусом в 118 странах. За последние две недели число заболевших вне территории Китая выросло в 13 раз.

Говоря о второй причине, обусловившей объявление пандемии, Гебрейесус подчеркнул, что "несмотря на частые предупреждения", ВОЗ "глубоко обеспокоена тем, что некоторые страны не подходят к этой угрозе с тем уровнем политической приверженности, который необходим для контроля над ней".

Вместе с тем, глава ВОЗ пояснил, что характеристика нынешней вспышки как пандемии не означает, что следует "сдаться". Наоборот, нужно удвоить усилия в борьбе с коронавирусом, сказал он, добавив: "Это - пандемия, которую возможно контролировать".

По его словам, "все страны должны найти нужный баланс между охраной здоровья, предотвращением экономических и социальных сбоев и уважением прав человека".

Как сообщалось, в Китае считают, что если страны с тяжелой ситуацией по заболеванию примут необходимые меры, пандемия закончится в июне.

 

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