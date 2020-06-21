COVID-19: врач объяснила, почему происходит повторное заражение

21 июня 2020 г. 16:00
Источник: Обозреватель.ua
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В мире зафиксировано немало случаев, когда выздоровевшие от коронавируса заражались им вновь.

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец объяснила, почему происходит повторное заражение COVID-19.

По ее словам, коронавирус переформатирует клетку ДНК человека, она перестает распознавать его как угрозу и не формирует иммунитет – в этом и заключается причина повторного заражения вирусом.

"Повторное заражение зависит от того, что организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет. Клетка "забывает", что была такая вирусная инфекция, и начинает заново с ней бороться", – пояснила врач.

Она констатировала, что вирусы пытаются быть "умнее" людей.

"Но в любой эпидемии надо быть оптимистами. Да, вирусы и бактерии иногда приводят к смертности, но не было такого, чтобы мы их не победили и не уничтожили. Поэтому все равно победа будет за нами", – заверила Богомолец.

 

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