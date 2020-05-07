COVID-19 выявили у 115 медиков. В каких больницах больше всего заболевших врачей?

Верховная Рада Украины приняла решение об обязательном массовом тестировании населения и врачей на коронавирус. Согласно закону в Украине должны обязательно тестировать людей, имеющих признаки заболевания, а также контактных лиц. Кроме того, медицинских работников, работающих в опорных больницах по борьбе с COVID-19, а также тех, кто осуществляют меры, не допускающие распространения вируса.

В Харьковском областном лабцентре говорят: пока ждут подробные разъяснения от профильного министерства по новым правилам. Однако уверяют: если количество тестирований увеличится, смогут справиться с исследованием образцов.

Любовь Махота, директор Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины

Наша лабораторія наростила потужності у порівнянні із попередніми тижнями. Раніше ми говорили - менше і поступлень, і 30 на добу, 100 на добу. на сьогоднішній день ми дійшли до 415.

По статистике, каждый четвертый больной в области - медицинский работник. COVID -19 диагностирован уже у 115 врачей, медсестер и другого медперсонала. Один из инфицированных - в тяжелом состоянии.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Я можу антирейтинг зараз зазначити, найбільша кількість захворілих - це 25-та Харківська міська лікарня, 23 лікарі констатовано. Далі - на другомі місці - Чугуївська, 9, і по 6 поділяють Валківська та Обласна психіатрична лікарня

Сейчас идет эпидемическое расследование, чтобы установить, почему заболели медики, говорят чиновники. Оно касается не только работников гражданских больниц, но и военного госпиталя.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Ну, на мой взгляд, имели место не всегда соблюдение карантинных мероприятий и применение средств защиты при контакте с больными. Даже с больными, болезнь в которых потенциально могла быть подтверждена.

Любовь Махота, директор Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины

Триває розслідування інфекційного професійного захворювання. В тих лікуувальних закладах, де є звязок із облсуговуванням хворих на . COVID -19. Але ж більша частина захворілих медиків не має контакту з хворим, з обслуговуванням, з наданням йому медичної допомоги.

Также заболели 10 правоохранителей, отметили в ХОГА. За последние сутки в области лабораторно подтвердили 40 случаев COVID -19. Госпитализированы 169 человек.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

На сьогоднішній день є вільні місця. Кількість я не можу вам повідомити, а після цього - це буде дитяча лікарня, інфекційна, яка знаходиться в одному місці з дорослою

Выздоровели от коронавируса 49 жителей Харьковщины, еще десять не смогли справиться с болезнью.