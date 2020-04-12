COVID будет возвращаться в Украину циклически - Ляшко

Коронавирус в Украине станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически, о чем сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Главный санврач не уверен, что после окончания карантина начнется вторая волна коронавируса, но до октября все страны уже будут "подготовлены совсем иначе".

"Почему я говорю об октябре - по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - отметил он.

По словам Ляшко, медики и ученые будут наблюдать за мутациями COVID-19.

"Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь - это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - подчеркнул санврач.

Также Виктор Ляшко заявил, что пик коронавируса в Украине может прийтись на 17 апреля.

«Если мы будем придерживаться карантинных мероприятий, то да, на невысоких. Ожидается, что он будет 17 апреля. Но динамика может быть разная. Это новый вид возбудителя, он может повести себя неожиданно. Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и четко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1000 до 10000 тоже идем медленнее, увидим, как дойдет», – отметил он.