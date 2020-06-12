«Цветник» за 7 млн и бетонные «Ягоды» по 12 тысяч. Пока правоохранители расследуют дела о дорогих закупках горсовета там экономить и не думают

Двух «Звездных небес» по 17 млн каждое, украсивших улицы Сумскую и Пушкинскую накануне нового года, горсовету оказалось мало. На днях на сайте «Прозорро» появилась новая дерзкая закупка. На этот раз за 7 млн гривен «Харьковзеленстрой» хочет приобрести декоративную конструкцию "Цветник" с элементами иллюминации.

Как она будет выглядеть, где ее установят и, собственно, чего так дорого обойдется очередная украшение городской казне директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач новостям АТН в течение двух дней так и не ответил.

В то же время антикорупционщики напоминают, что руководством другого Департамента по освещению зданий на проспекте Гагарина за 28 млн грн уже занимаются правоохранители.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Ми знаємо навіть, що щодо підсвітки світлодіодної підсвітки відкриті вже кримінальні справи і вже пред'явлена підозра заступнику директора Департамента житлового господарства пану Лементі і я думаю, що в принципі такі прикраси не більше ніж засіб наповнення гаманця нашої міської влади.

Между тем облпрокуратура сообщила, что в деле установления освещения на пр. Гагарина, где убытков насчитано более чем на 800 тыс. грн подозрение вручено еще и директору компании -подрядчика, который говорят в прокуратуре договорился с одним из замов директора Департамента жилищного хозяйства и другими неустановленными лицами разбогатеть за счет городского бюджета.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Зазначений директор вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт а саме по факту було встановлено більш дешеве світлове обладнання замість того яке повинно було бути встановлене більш дороге згідно документів.

Пока "Цветник" еще только собираются купить, вот эти бетонные ягоды и фрукты уже купили и установили. За груду бетона, покрытую краской - горсовет не пожалел денег и за 67 изделий заплатил 838 000 гривен.

То есть, вот это несколькосоткилограммовое яблоко стоит больше 12000 гривен. Горожане, проживающие в домах по улице Академика Богомольца, во дворе которых недавно появилась такая ценная фотозона - мягко говоря удивляются, услышав цену украшений.

Ну, наверное, гривен 200. Никто на них внимания не обращает особенно, по-моему, ну так хорошо, конечно, ну не настолько чтобы такие деньги вкладывать сюда.

Сергей, местный житель

Ну, не знаю, сколько сейчас куб бетона стоит - гривен 800, плюс работа, ну, максимум полторы. А, 12 с половиной, ну это перебор конечно.

Андрей, местный житель

Выглядит красиво мне очень нравится, как делают, все очень цивильно становится, но я считаю, что нужно чуть-чуть поубавить аппетиты.

Веслава, местная жительница

Если оно будет стоять 10-20 лет, то это рационально, если оно как бы оправдает себя, если оно год простоит, то это извините.

Местные говорят эти украшения появились здесь недавно - но вот к их качеству уже возникают вопросы, потому как местами краска уже облезает.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Ми розуміємо що цей бетон простоїть там два три сезони так воно стається тому що у нас такі кліматичні умови ну і якість бетону тому що відповідна. Я взагалі не розумію необхідності закупівлі цих ягід вони вибачте настільки знову ж таки не відповідні серйозному мегаполісу вони просто жахливі я відверто кажу і це дисфункціональні якісь прикрашання знову ж таки пил в очі для того щоб містяни бачили що щось же ж робиться.

В Департаменте Жилищного Хозяйства сообщили, что эти бетонные украшения закупаются уже не первый год, устанавливают их на придомовых территориях для благоустройства. По поводу цены говорят - она среднерыночная цен и вполне нормальная для таких изделий.