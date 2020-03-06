Цветы на 8 Марта: начался ли в Харькове предпраздничный цветочный ажиотаж

Можно сделать "миксы", такие цветочки в букетик

Накануне женского дня в Харькове предлагают цветы на любой вкус и кошелек. Ассортимент действительно впечатляет. Покупателям предлагают тюльпаны весенние и пионовидни почти всех цветов радуги, нарциссы, розы и гиацинты. Но, несмотря на такой выбор, жалуются продавцы, покупателей пока мало. А те, кто покупает - предпочитают сэкономить.

Зоя, продавец цветов

Все берут по-разному, на работу берут три тюльпанчика, три розочки, по одной розочке. А если уже домой - там в выходные дни, я думаю, будут более солидные букеты брать. Есть три тюльпана, вот 75 гривен, это у кого какие возможности. Скажем так, студенты подешевле - до 100 гривен, на работу гривен 200-250

В последний рабочий день перед Восьмым марта мужчины берут цветы для поздравлений женщин-коллег. А вот в субботу и воскресенье букеты будут брать для жен, мам и дочерей. Продавцы уверяют, повышать ценники в канун праздника, уже не будут, ведь цены кусаются и так.

За популярный весенний цветок - тюльпан - просят от 25 гривен. Розы стоят в среднем по 40, гиацинты в горшках от ста гривен. Берут активно в этом году и крокусы.

Примула – 60, крокус - 50

А вот найти белые краснокнижные подснежники, как это было в прошлые годы, на стихийных цветочных рынках города сейчас почти невозможно.

Однако, уже можно купить первоцвет - подснежник сибирский, который в народе называют "голубым подснежником".