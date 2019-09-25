 

"Дал слово офицера": за обман женщины на 9 тысяч долларов харьковчанин получил тюремный срок

25 сентября 2019 г. 13:17
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В Балаклее суд вынес приговор 28-летнему харьковчанину, обманувшему женщину на 9 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, его признали виновным по ч. 3 ст. 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах.

 По материалам следствия, в начале января этого года злоумышленник позвонил на стационарный номер жительницы пгт. Барвенково. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что ее сын совершил ДТП. Псевдополицейский рассказал, что в аварии якобы пострадала девушка, и на ее лечение срочно нужны средства - 9 тысяч долларов. 

Испуганная мать согласилась заплатить необходимую сумму. 

Злоумышленник сам пришел за деньгами в дом потерпевшей. 

Он забрал указанную сумму и заверил женщину, что теперь «все проблемы решены». Для убедительности он «дал слово офицера».

Затем злоумышленник надиктовал женщине текст расписки и сказал отнести её в райотдел. После этого она якобы сможет увидеть сына. 

После того, как лже-полицейский ушел с деньгами и обещал быть на связи, женщина попыталась ему позвонить, однако оказалось, что его номер уже вне зоны досягаемости. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули.

Суд приговорил злоумышленника к 5 годам лишения свободы.

Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненных убытков.

 

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