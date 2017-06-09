Даля Грибаускайте встретилась с ветеранами АТО, которые проходили реабилитацию в Литве

Наклониться для того, чтобы, например, зашнуровать шнурки. Такая задача ветерану АТО Виктору Давиденко после перенесенных операций была недоступна. Курс реабилитации дал ему возможность двигаться гораздо свободнее.

Виктор Давиденко, ветеран АТО:

По мне не видно, что у меня стоит вот такая вот железяка в спине. Не видно же?

Виктор Давиденко был первым харьковчанином, который попал на реабилитацию в Литву. Литовским медикам пришлось не только разрабатывать его позвоночник, но и заниматься лечением внутренних органов. Виктор был тяжело ранен в июне 2015-го. Его разведгруппа попала на минное поле. В результате взрыва он оказался придавлен разбитой машиной.

Виктор Давиденко, ветеран АТО:

При взрыве меня сбросило с БРМ и накрыло, сверху придавило. Как следствие - травма на голове, травма грудной клетки и подробленный позвоночник. Наша БРМ была обстреляна еще васильками. Это называется - досыпали сверху. Те ребята, которые были легкие и средние с другой стороны, они укрывались от этого, а я был под горящей машиной.

На встречу с украинскими воинами, которые прошли реабилитацию в Литве, президент этой прибалтийской страны Даля Грибаускайте приходит в сопровождении Петра Порошенко и Степана Полторака. Именно Литва первой предоставила не только военную, но и медицинскую помощь Украине, отмечает президент Украины.

Петр Порошенко, президент Украины:

Коли ми опинились в складній ситуації Литва і пані президент передзвонила мені і першою запропонувала, щоб ми надали медичну допомогу для українських героїв.

Возможность пройти реабилитацию уже получили 153 воина АТО. Желание помочь исходило от самих литовцев, отмечает Даля Грибаускайте. Украинским воинам помогают, прежде всего, неправительственные организации. И именно такую помощь президент Литвы считает наиболее ценной.

Даля Грибаускайте, президент Литвы:

Увидеть в 21-м столетии такой страшный, агрессивный поступок от наших соседей было очень неожиданно для нас. Мы прекрасно понимаем, что вы боретесь не только за свою свободу, вы боретесь за свободу всей Европы. Поэтому помочь вам - это наша обязанность.

Помогать с реабилитацией бойцов в Литве планируют и дальше. Уже в ближайшее время туда отправятся 50 военных. Не остались в долгу и ветераны АТО. В подарок президенту Грибаускайте преподнесли флаг этого прибалтийского государства сделанный из бронепластины, пробитой пулями.