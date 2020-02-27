Данилов: у украинцев, эвакуированных из Уханя, коронавирус не выявлен

Ни у кого из 89 эвакуированных из Китая и находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей не нашли коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, COVID-19 не обнаружили.

"Первую партию биоматериала передали самолетом в Киев 22 февраля. Следующий забор биологического материала у эвакуированных – 1 марта, в воскресенье", – добавили в СНБО.

Напомним, в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса.

В ночь на 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения эвакуированных граждан.

Правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков.