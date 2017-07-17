Датских военных научат бороться с российской дезинформацией

17 июля 2017 г. 20:15
Источник: Новое Время
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Военных Дании подготовят к борьбе с российской дезинформацией прежде, чем отправить их в военное формирование НАТО в Эстонии в январе.

Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен. 

"Это полностью новый мир. Датским солдатам нужно очень четко это осознавать. Поэтому я поручил вооруженным силам, чтобы солдаты, которые будут отправлены в январе, были проинформированы и обучены тому, как защитить себя", - отметил Фредериксен.

Говоря о 200 датских солдатах, которых планируется отправить в рамках военного формирования, министр отметил, что "легко представить, что они будут подвергнуты запугиваниям и фальшивым слухам".

Как отмечает Рейтер, НАТО и Евросоюз обеспокоены способностью России использовать телевидение и интернет для демонстрирования осознанной дезинформации. Россия все заявления отвергает.

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