Датских военных научат бороться с российской дезинформацией

Военных Дании подготовят к борьбе с российской дезинформацией прежде, чем отправить их в военное формирование НАТО в Эстонии в январе.

Об этом заявил министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен.

"Это полностью новый мир. Датским солдатам нужно очень четко это осознавать. Поэтому я поручил вооруженным силам, чтобы солдаты, которые будут отправлены в январе, были проинформированы и обучены тому, как защитить себя", - отметил Фредериксен.

Говоря о 200 датских солдатах, которых планируется отправить в рамках военного формирования, министр отметил, что "легко представить, что они будут подвергнуты запугиваниям и фальшивым слухам".

Как отмечает Рейтер, НАТО и Евросоюз обеспокоены способностью России использовать телевидение и интернет для демонстрирования осознанной дезинформации. Россия все заявления отвергает.