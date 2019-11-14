Давление в норме: как выбрать тонометр®

Тонометр — незаменимый помощник людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Девайс помогает контролировать давление. Для комфортного проведения процедуры и получения точных цифр важно выбрать надежную модель. Рассказываем, какие нюансы необходимо учитывать.

Коротко о главном: виды тонометров

Согласно исследованию международной команды ученых из университета Мартина Лютера, Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вашингтонского университета, в Украине самый высокий показатель смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний в Восточной Европе. Тонометр помогает измерить артериальное давление и предупредить проблемы со здоровьем. Приборы делятся на три типа:

Механические — состоят из манжеты, которая надевается на плечо, груши для накачивания и манометра. Требуют определенных навыков для измерения точного результата. Привлекают относительно низкой стоимостью и длительным сроком эксплуатации.

Автоматические — включают манжету на плечо или запястье и измеритель. Воздух в манжету накачивает компрессор, а данные отображаются на цифровом дисплее. Эти девайсы дороже механических моделей и не требуют специальных навыков. Работают от батареек и от сети.

Полуавтоматические — предусмотрен электронный датчик и дисплей, но манжета накачивается вручную с помощью груши. Устройства отличаются легкостью эксплуатации и доступной ценой (по сравнению с автоматическими тонометрами).

Манжета тонометра

Различают тонометры с манжетой на запястье и на плече. В первом случае манжета отличается компактностью (до 22 см). Такие устройства удобно брать с собой и измерять давление вне дома. Они оптимальны для людей с большим объемом руки.

Вторые измеряют давление в крупных артериях и выдают более точный результат.

При выборе важно учитывать размер манжеты. На рынке представлены тонометры с манжетами 22–36 см и более. У них широкий диапазон обхвата, что позволяет измерять давление и детям, и взрослым.

Типы питания — детали, которые нельзя обойти вниманием

Механические тонометры работают только от мускульной силы человека и не требуют питания. Автоматические и полуавтоматические модели работают от сети, батареек или имеют комбинированное питание.

Батарейки. Как правило, используются элементы типа АА или ААА. Срок службы зависит от качества батареек и самого прибора. Можно проводить измерения в любом удобном месте: на работе, в кафе, в автомобиле.

Сеть. Нет необходимости тратиться на покупку батареек.

Сеть/батарейки. Предусмотрен адаптер к электросети и слот для батареек. Даже если батарейки сядут, можно измерить давление, подключив тонометр к электросети.

Дополнительные функции

Описание дополнительных функций современных тонометров — тема для отдельной статьи. Акцентируем ваше внимание на самых востребованных:

определение аритмии;

измерение пульса;

синхронизация с ПК, что позволяет хранить и отслеживать результаты на компьютере;

озвучивание измерений, что особенно важно для людей с плохим зрением.

На рынке представлено изобилие моделей на любой вкус и кошелек. Выбирайте девайс, который максимально соответствует вашим запросам.