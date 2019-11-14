Давление в норме: как выбрать тонометр®

Тонометр — незаменимый помощник людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Девайс помогает контролировать давление. Для комфортного проведения процедуры и получения точных цифр важно выбрать надежную модель. Рассказываем, какие нюансы необходимо учитывать.
Коротко о главном: виды тонометров
Согласно исследованию международной команды ученых из университета Мартина Лютера, Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вашингтонского университета, в Украине самый высокий показатель смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний в Восточной Европе. Тонометр помогает измерить артериальное давление и предупредить проблемы со здоровьем. Приборы делятся на три типа:
Манжета тонометра
Различают тонометры с манжетой на запястье и на плече. В первом случае манжета отличается компактностью (до 22 см). Такие устройства удобно брать с собой и измерять давление вне дома. Они оптимальны для людей с большим объемом руки.
Вторые измеряют давление в крупных артериях и выдают более точный результат.
При выборе важно учитывать размер манжеты. На рынке представлены тонометры с манжетами 22–36 см и более. У них широкий диапазон обхвата, что позволяет измерять давление и детям, и взрослым.
Типы питания — детали, которые нельзя обойти вниманием
Механические тонометры работают только от мускульной силы человека и не требуют питания. Автоматические и полуавтоматические модели работают от сети, батареек или имеют комбинированное питание.
Дополнительные функции
Описание дополнительных функций современных тонометров — тема для отдельной статьи. Акцентируем ваше внимание на самых востребованных:
На рынке представлено изобилие моделей на любой вкус и кошелек. Выбирайте девайс, который максимально соответствует вашим запросам.