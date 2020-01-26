"Дефекты не обнаружены": "Укроборонпром" получил предварительный отчет о ситуации с БТР

На "Лозовском кузнечно-механическом заводе", который является поставщиком корпусов для БТР-4Е, назвали трещины в них неотъемлемой частью технологического цикла производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укроборонпром" по результатам проверки, назначенной после сообщения о дефектах в БТР, поставленных госконцерну в конце 2019 года.

По утверждению руководства ЛКМЗ, эти повреждения возникают в процессе сварки, что является неотъемлемой частью технологического цикла производства корпусов и устраняется в дальнейшем при изготовлении конечной продукции.

"Работы по контролю качества комплектующих и устранения повреждений, которые поступают от ЛКМЗ, выполняются на ХКБМ совместно с представителями военных представительств и являются обычной технологической практикой", - говорится в предварительном отчете по проверке информации о качестве сварки корпусов БТР-4Е, в которых подтверждается наличие трещин.

В связи с выявленной информацией "Укроборонпром" вместе с Минобороны и ВСУ, а также представителями предприятий, производящих БТР, создало рабочую группу для проверки качества комплектующих военной техники, которая находится в местах постоянной дислокации в Вооруженных силах Украины.

24 января рабочая группа обнаружила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов на нескольких бронетранспортерах.

В связи с этим госконцерн намерен требовать от "Лозовского кузнечно-механического завода" в полном объеме и за свой счет "выполнить свои обязательства по качеству комплектующих согласно требованиям технической документации".

"Кроме того, руководство Государственного концерна поручило директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова выяснить квалификацию работников, осуществляющих сварочные работы, усилить контроль качества выпускаемой продукции и проверить возможные факты ненадлежащего исполнения заказа ответственными лицами", - говорится в сообщении.

В то же время заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем сообщил, что рабочая группа, в которую вошли специалисты Министерства обороны и "Укроборонпрома", не нашла повреждений на бронетранспортерах БТР-4Е, которые передали концерну в конце 2019 года.

"По результатам проверки не было найдено никаких дефектов, в том числе непроваров, трещин и несплавок не было найдено", - написал он в Фейсбук.

Найем уточнил, что акты проверок и подробную информацию обнародуют официально.

"Проверка комплектующих других (не поставленных) машин будет продолжена. Завтра в Харьков уедет дополнительная группа концерна из Киева", - добавил он.

Напомним, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что ЧП "Лозовский кузнечно-механический завод" поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии с браком.

Згурец утверждает, якобы новые корпусы некачественно сварены и в них можно найти "пустоты под тонким слоем металла, которые могут легко пробить вражеские пули". По его словам, трещины закрашены краской. Однако на броне стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, подтверждающее то, что с этими корпусами все в порядке.

В госконцерне "Укроборонпром" назначили проверку и дали директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ) и владельцу "Лозовского кузнечно-механического завода" (ЛКМЗ) 24 часа для проверки качества корпусов БРТ-4Е.

Кроме того, руководство концерна вызвало в Киев владельца ЛКМЗ с объяснительной.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е.

В 2016 году входящее в концерн Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова заключило контракт на поставку Министерству обороны 45 бронетранспортеров, но из-за проблем с поставкой корпусов производство было сорвано. Невыполнение контракта привело к финансовому кризису на предприятии - у него накапливаться долги перед сотрудниками и поставщиками.

В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский провел в Харькове совещание по вопросам "Укроборонпрома", на котором представители КБ назвали условия для выполнения сорванного контракта.

Предприятие попросило заплатить за уже изготовленные 12 БТРов и продлить контракт до 31 августа 2020 года. Власти пошли предприятию навстречу.

К концу декабря 12 бронетранспортеров переданы в войска. Остальные должны быть готовы до осени 2020 года.